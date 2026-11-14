Giá heo hơi hôm nay 14.11.2026: Đà tăng mở rộng, chờ sức mua mới

Mặt bằng tham chiếu đã nâng lên ở cả ba miền, với tám địa phương đạt 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức tăng của ngày dữ liệu chưa phải diễn biến đã được xác nhận cho ngày kế tiếp.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu tại ba miền

Bảng sử dụng mức công bố ngày 13.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:11:47 ngày 13.11 chưa có bảng giá ngày 14.11. Chênh lệch dưới đây được tính giữa hai bảng ngày 13 và 12.11, đơn vị đồng/kg.

Miền Bắc:

*Quảng Ninh: hai bảng ghi 47.000 và 50.000 đồng/kg, chênh 3.000 đồng/kg; ô biến động của bản tin ngày 13.11 lại ghi tăng 2.000 đồng/kg. Điểm này cần xác minh thêm trước khi kết luận mức tăng giao dịch thực tế.

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá tham chiếu:

Đối chiếu bộ bảng cho thấy 25 địa phương có giá cao hơn ngày trước, chín địa phương giữ cùng mức. Sáu địa phương miền Bắc cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tạo thành nhóm giá cao nhất.

Dự báo ngày 14.11: Sức mua quyết định độ bền của đà phục hồi

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng vào thời điểm cuối năm là yếu tố hỗ trợ thị trường được ghi nhận trong thông tin mới nhất. Việc mức 50.000 đồng/kg xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Nam cũng cho thấy quá trình phục hồi đã mở rộng.

Nếu cơ sở giết mổ và doanh nghiệp chế biến duy trì lượng mua, mặt bằng vừa được nâng lên có thể tiếp tục được hỗ trợ trong ngày 14.11. Ngược lại, lượng heo đến kỳ xuất bán tăng nhanh hơn sức tiêu thụ sẽ hạn chế khả năng tăng tiếp.

Đà đi lên trong bảng ngày 13.11 là tín hiệu thuận lợi, nhưng chưa đủ căn cứ dự báo tăng đồng loạt hoặc đưa ra mức giá mới cụ thể cho từng tỉnh, thành.