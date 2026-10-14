Giá heo hơi hôm nay 14.10: Nhiều tỉnh miền Bắc lên 54.000 đồng/kg

Sau nhiều ngày thị trường duy trì ở vùng thấp, giá heo hơi ngày 14.10.2026 bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực tại miền Bắc. Một số địa phương tăng lên 54.000 đồng/kg, trong khi miền Trung vẫn giữ mức đáy 51.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Nhiều địa phương lên 54.000 đồng/kg

Thị trường miền Bắc ngày 14.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Mức cao nhất 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên.

Trong đó, so với ngày 13.10.2026, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, từ 53.000 đồng/kg lên 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La cùng duy trì mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai tiếp tục có giá thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng tại nhiều địa phương giúp miền Bắc trở thành khu vực có tín hiệu tích cực rõ nhất trong ngày. Mặt bằng 54.000 đồng/kg cũng xuất hiện rộng hơn so với phiên trước.

Giá heo hơi miền Trung: Hà Tĩnh, Đắk Lắk thấp nhất 51.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Trung ngày 14.10.2026 tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg và nhìn chung không thay đổi so với ngày trước đó.

Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa đứng ở mức 52.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp tục có giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

So với miền Bắc, thị trường miền Trung chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ rệt. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất vẫn lên tới 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: Tiếp tục đi ngang

Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 14.10.2026 giữ ổn định trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM tiếp tục cùng đứng ở mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ duy trì mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long vẫn là hai địa phương có giá thấp nhất miền Nam, cùng đạt 52.000 đồng/kg.

So với ngày 13.10.2026, thị trường miền Nam không ghi nhận thay đổi mới. Khoảng giá giữa các địa phương tiếp tục khá hẹp, chỉ chênh nhau 2.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 14.10.2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Điểm sáng của thị trường nằm ở miền Bắc khi một số địa phương tăng 1.000 đồng/kg, đưa nhóm có giá 54.000 đồng/kg mở rộng đáng kể. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam chủ yếu giữ nguyên mặt bằng của ngày trước.

Mức cao nhất cả nước vẫn là 54.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp tục giữ đáy 51.000 đồng/kg. Vùng giá 52.000 - 54.000 đồng/kg vẫn bao phủ phần lớn thị trường.