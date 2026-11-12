Giá heo hơi hôm nay 12/11: Ghi nhận đà tăng trên diện rộng, vùng giá giao dịch 46.000 - 49.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 12/11, thị trường tiếp tục ghi nhận đà tăng trên diện rộng, giao dịch trong vùng giá 46.000 - 49.000 đồng/kg. (Nguồn: Báo Thanh niên)

Giá heo hơi hôm nay 12/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Ngày 12/11, giá heo hơi tại một số tỉnh thành phía Bắc nhích 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực này đã xuất hiện mức 49.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, chỉ còn hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai có giá heo hơi neo tại mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Sau nhịp chững giá trong ngày hôm qua, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đã trở lại sắc xanh trong sáng nay, với giá heo hơi tại Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg, lên 47.000 đồng/kg, bằng với Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà.

Khảo sát cho thấy giá heo hơi tại khu vực này vẫn dao động từ 46.000 - 48.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương duy nhất tại miền Trung - Tây Nguyên có giá heo hơi đạt 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Khu vực miền Nam cũng ghi nhận duy nhất một địa phương có giá heo hơi nhích nhẹ trong sáng nay. Cụ thể, giá heo hơi tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, đạt 49.000 đồng/kg, “lọt top” địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng với Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh.

Tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực, giá heo hơi duy trì đi ngang. Theo ghi nhận, 47.000 đồng/kg đang là mức thu mua thấp nhất tại miền Nam.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 12/11 ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, thịt heo xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai heo và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

(tổng hợp)