Giá heo hơi hôm nay 12.11.2026: Miền Nam giữ mặt bằng cao nhất

Trong bảng tham chiếu, nhóm giá cao nhất đã mở rộng từ Đồng Tháp sang Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Ở miền Bắc, Lai Châu và Sơn La cùng trở lại mức 48.000 đồng/kg, trong khi miền Trung – Tây Nguyên chưa có điều chỉnh mới.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu ngày 11.11 tại ba miền

Bảng dưới đây sử dụng giá công bố ngày 11.11.2026, trước ngày xuất bản một ngày. Cột biến động được đối chiếu với bảng ngày 10.11, không phải mức tăng giảm của ngày 12.11.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá theo vùng:

Ngày 11.11 có sáu địa phương tăng giá, 28 địa phương giữ mức của ngày trước trong bộ bảng được theo dõi. Miền Nam tiếp tục có giá sàn và giá trần cao nhất. Khoảng cách giữa hai đầu bảng cả nước là 3.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 12.11: Đà phục hồi cần thêm lực mua

Nhu cầu chế biến thực phẩm cuối năm là yếu tố hỗ trợ được ghi nhận trong thông tin thị trường mới nhất. Việc thêm nhiều địa phương miền Nam đạt 49.000 đồng/kg cũng cho thấy nhịp phục hồi đã mở rộng trong ngày 11.11.

Nếu cơ sở giết mổ và doanh nghiệp chế biến duy trì thu mua, mặt bằng giá tại những vùng vừa tăng có thể được nâng đỡ. Ngược lại, lượng heo đến kỳ xuất bán tăng nhanh hơn sức tiêu thụ sẽ hạn chế dư địa đi lên.

Miền Trung – Tây Nguyên vẫn đứng giá trong bảng tham chiếu, nên chưa đủ tín hiệu để dự báo tăng đồng loạt cả nước ngày 12.11. Các mức giá mới cần được xác nhận bằng giao dịch thực tế; chưa có cơ sở đưa ra giá dự báo chi tiết cho từng tỉnh.