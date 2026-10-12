Giá heo hơi hôm nay 12/10: Biến động nhẹ tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, vùng giá dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 12/10, xuất hiện một số biến động nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, song nhìn chung, thị trường tương đối ổn định. (Nguồn: Báo Công Thương)

Giá heo hơi hôm nay 12/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay quay trở lại xu hướng giảm nhẹ sau nhịp phục hồi ở phiên cuối tuần trước, với giá thu mua tại Thái Nguyên và Bắc Ninh quay đầu điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mốc 53.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg hiện chỉ còn duy trì tại hai địa phương là Hải Phòng và Điện Biên. Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục là tỉnh có giá thu mua thấp nhất miền ở mốc 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực cùng giữ giá heo hơi ở mức 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay xuất hiện sự biến động trái chiều tại hai địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch đi ngang. Cụ thể, điểm sáng phục hồi nhẹ ghi nhận tại Nghệ An khi giá thu mua nhích tăng 1.000 đồng/kg, lùi thoát khỏi mức đáy để lên mốc 52.000 đồng/kg. Trái lại, Đắk Lắk lại điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hạ giá giao dịch xuống còn 51.000 đồng/kg.

Sau các biến động mới, mặt bằng giá thu mua toàn khu vực tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất miền vẫn được Lâm Đồng giữ vững ở ngưỡng 54.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh và Đắk Lắk hiện là hai địa phương nắm giữ mức giá thu mua thấp nhất cả nước ở mốc 51.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đang giữ giá heo hơi ổn định quanh các mức 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Trong khi hai thị trường trên vẫn liên tục xuất hiện biến động thì tại các tỉnh thành phía Nam, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Theo đó, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá cao nhất miền là 54.000 đồng/kg vẫn ghi nhận tại 4 trung tâm chăn nuôi và tiêu thụ lớn bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh. Giá heo tại An Giang và Cần Thơ ổn định ở ngưỡng 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long là hai tỉnh có giá heo hơi thấp nhất khu vực, neo tại mức 52.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 12/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)