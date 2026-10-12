Giá heo hơi hôm nay 12.10.2026: Thấp nhất vẫn 51.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi bước sang ngày 12.10.2026 với diễn biến khá ổn định. Mặt bằng giá trên cả nước tiếp tục tập trung chủ yếu quanh 52.000 - 54.000 đồng/kg, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đứng ở mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Mức 53.000 đồng/kg vẫn chiếm ưu thế

Giá heo hơi miền Bắc ngày 12.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg và không ghi nhận thay đổi đáng kể so với ngày trước đó.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục là những địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai tiếp tục có mức thấp nhất miền Bắc với 52.000 đồng/kg.

Mặt bằng khu vực vì vậy khá đồng đều, khi phần lớn địa phương vẫn nằm quanh mức 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn ở mức 51.000 đồng/kg

Miền Trung tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất trong ngày 12.10.2026, dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa được thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục đứng ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

So với ngày 11.10.2026, giá heo hơi miền Trung không thay đổi. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở mức 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: Vĩnh Long giảm xuống 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 12.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM cùng giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ tiếp tục được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 11.10, xuống còn 52.000 đồng/kg. Đồng Tháp cũng đang giao dịch ở mức này.

Như vậy, miền Nam hiện có hai địa phương ở đáy khu vực là Đồng Tháp và Vĩnh Long, cùng đạt 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 12.10.2026 trên cả nước tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Thị trường nhìn chung ít biến động, với phần lớn địa phương giữ nguyên giá so với ngày trước đó. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở Vĩnh Long khi giảm xuống 52.000 đồng/kg.

Mức 54.000 đồng/kg vẫn là ngưỡng cao nhất xuất hiện ở cả ba miền, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giữ đáy thị trường với 51.000 đồng/kg. Vùng giá 52.000 - 53.000 đồng/kg vẫn đang là mặt bằng phổ biến tại nhiều địa phương.