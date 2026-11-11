Giá heo hơi hôm nay 11/11: Miền Nam tiếp đà tăng, khu vực Tây Bắc phục hồi nhẹ, giao dịch từ 46.000 - 49.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/11, tiếp tục chứng kiến đà tăng ở miền Nam và sự phục hồi nhẹ tại khu vực Tây Bắc, dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 11/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận biến động tăng nhẹ tại khu vực Tây Bắc sau phiên đi ngang trước đó, với hai địa phương điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg là Lai Châu và Sơn La, cùng đạt 48.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi tại khu vực miền Bắc được bán ra với giá từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Trong đó, mức 48.000 đồng/kg đang bao phủ 10 tỉnh, thành gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Lai Châu và Sơn La. Mốc 47.000 đồng/kg tiếp tục duy trì ổn định tại Quảng Ninh và Phú Thọ. Ba tỉnh còn lại gồm Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên đang giữ giá heo hơi thấp nhất khu vực, neo tại mức 46.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Tại các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi đồng loạt chững lại trong sáng nay. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 48.000 đồng/kg. 4 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng có giá heo hơi neo tại mức 47.000 đồng/kg. Mức 46.000 đồng/kg đang chiếm ưu thế ở khu vực miền Trung, với 6 địa phương cùng có heo hơi được giao dịch với giá này gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận nhịp tăng kéo dài, với 4 địa phương điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nhích thêm 1.000 đồng/kg, vươn lên thiết lập mức trần mới 49.000 đồng/kg, ngang với Đồng Tháp. Cùng chung đà tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Cần Thơ lên mức 48.000 đồng/kg, cùng giá với Vĩnh Long.

Khảo sát mới nhất cho thấy miền Nam đang là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang và Cà Mau là những tỉnh có giá heo hơi thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 47.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 11/11 ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, thịt heo xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai heo và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

(tổng hợp)