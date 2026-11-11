Giá heo hơi hôm nay 11.11.2026: Chờ sức mua nối nhịp phục hồi

Điểm đáng chú ý trong bảng ngày trước là Đồng Tháp đạt 49.000 đồng/kg, trong khi nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn ở mức 46.000 đồng/kg. Nhịp tăng tập trung tại phía nam, chưa lan đều trên cả nước.

Hình minh họa.

Bảng giá tham chiếu tại ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 10.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:07 ngày 10.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 11.11.2026. Các mức tăng, giảm dưới đây là biến động ngày 10.11 so với ngày 9.11, không phải diễn biến ngày xuất bản.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá của từng vùng và cả nước:

Trong 34 địa phương được theo dõi, ngày 10.11 có 12 nơi tăng giá và 22 nơi giữ mức ngày trước. Miền Nam đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg; Lâm Đồng có cùng mức tăng. Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất cả nước là 3.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 11.11: Sức mua quyết định độ bền của nhịp tăng

Thông tin thị trường ngày 10.11 cho thấy nhu cầu tiêu thụ, trong đó có hoạt động thu mua phục vụ chế biến thực phẩm Tết, đang hỗ trợ giá heo hơi. Đây là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá khả năng nối tiếp đà phục hồi.

Nếu các cơ sở giết mổ và doanh nghiệp chế biến duy trì lượng mua, giá tại những vùng vừa tăng có thể được nâng đỡ. Ngược lại, lượng heo xuất bán tăng nhanh hơn sức tiêu thụ sẽ hạn chế dư địa đi lên. Việc miền Bắc chưa tăng trong bảng ngày 10.11 cũng cho thấy chưa đủ tín hiệu để dự báo một đợt tăng đồng loạt trên cả nước vào ngày 11.11.