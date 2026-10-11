Giá heo hơi hôm nay 11/10: Điều chỉnh giảm rất mạnh trên diện rộng, giảm xuống chỉ còn 51.000 - 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/10, thị trường trải qua đợt sóng điều chỉnh giảm rất mạnh trên diện rộng, lùi sâu xuống còn 51.000 - 54.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 11/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Tuần qua, thị trường heo hơi phía Bắc đã chứng kiến sự biến động trái chiều. Theo đó, giá heo tại khu vực này đã trượt dốc liên tục trong 5 ngày trước khi quay đầu tăng nhẹ trong phiên ngày 10/10.

So với cuối tuần trước, mặt bằng giá heo hơi tại miền Bắc đã giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 - 54.000 đồng/kg. Mức đỉnh 56.000 đồng/kg trước đó tại Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường.

Hiện tại, mốc giá cao nhất miền là 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại 4 tỉnh thành gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên. Trong khi đó, giá heo tại Lào Cai rơi xuống ngưỡng 52.000 đồng/kg và trở thành địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng chứng kiến đà giảm mạnh trong tuần vừa qua. Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương chịu áp lực giảm sâu nhất khi đánh mất tới 4.000 đồng/kg, kéo giá thu mua rơi thẳng xuống mốc 51.000 đồng/kg.

Sau tuần lao dốc liên tục, heo hơi tại khu vực này hiện được mua bán với giá trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất miền 56.000 đồng/kg tại Lâm Đồng tuần trước nay đã hạ xuống mốc 54.000 đồng/kg, song đây vẫn là địa phương có giá heo hơi dẫn đầu toàn vùng.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Cùng theo xu hướng chung, thị trường phía Nam cũng ghi nhận giá heo hơi tại các địa phương hạ 1.000 - 3.000 đồng/kg trong tuần qua. Mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg ghi nhận tại Vĩnh Long, kéo giá thu mua tại đây lùi về mốc 52.000 đồng/kg. Tiếp đó, hai trung tâm tiêu thụ và chăn nuôi lớn là Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 2.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất giữ được giá thu mua ổn định so với cuối tuần trước.

Theo khảo sát mới nhất, các thương lái phía Nam đang thu mua heo hơi với giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Mức trần 56.000 đồng/kg trước đó tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, mốc giá cao nhất miền là 54.000 đồng/kg đang duy trì tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cà Mau.

Hai địa phương là Đồng Tháp và Vĩnh Long đang giữ giá heo hơi thấp nhất khu vực ở mốc 52.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 11/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)