Giá heo hơi hôm nay 10/11: Tăng đồng loạt tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, vùng giá từ 46.000 - 49.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 10/11, ghi nhận nhịp tăng đồng loạt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tạm thời đứng giá sau nhịp giảm nhẹ. (Nguồn: Meat Deli)

Giá heo hơi hôm nay 10/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Theo ghi nhận sáng ngày 10/11, thị trường heo hơi miền Bắc giữ trạng thái đi ngang sau phiên hạ nhiệt nhẹ trước đó. Hiện tại, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh thành gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên đang có giá heo hơi neo tại mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Kế đó là Quảng Ninh và Phú Thọ giữ giá heo ở mức 47.000 đồng/kg. Mốc 46.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại 5 tỉnh bao gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ghi nhận 4 địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đẩy khung giá heo hơi trên toàn khu vực lên khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Trong đó, heo hơi tại Lâm Đồng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 48.000 đồng/kg, lấy lại vị thế là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực. Cùng chung đà tăng, các địa phương bao gồm Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng ghi nhận giá heo nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, đồng loạt đạt 47.000 đồng/kg, bằng với Đắk Lắk. Trong khi đó, dải tỉnh thành còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức niêm yết cũ ổn định ở mốc 46.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay chứng kiến nhịp bứt phá bùng nổ đồng loạt trên diện rộng, với toàn bộ 8 địa phương đồng loạt điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg. Như vậy, miền Nam đã trở thành khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Theo khảo sát, Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu đà tăng toàn miền khi bứt phá vươn lên mốc 49.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long đồng loạt tiến lên mốc 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, dải giá sàn toàn miền cũng được đẩy nâng mạnh mẽ: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng vọt lên mốc 47.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 10/11 ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, thịt heo xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai heo và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

(tổng hợp)