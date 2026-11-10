Giá heo hơi hôm nay 10.11.2026: Chênh lệch ba miền ra sao?

Điểm đáng chú ý trong bảng tham chiếu là sự phân hóa: một số địa phương miền Bắc giảm giá, trong khi ba địa phương phía Nam tăng nhẹ. Đây là diễn biến ghi nhận ngày 9.11 so với 8.11, chưa phải khảo sát của ngày 10.11.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu tại ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 9.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:17 ngày 9.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 10.11.2026.

Đơn vị giá và biến động: đồng/kg. Cột thay đổi đối chiếu ngày 9.11 với ngày 8.11.2026.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá theo bảng tham chiếu:

Miền Bắc vẫn giữ mức cao nhất cả nước dù có bảy địa phương giảm giá trong ngày 9.11. Tuyên Quang giảm mạnh nhất, 2.000 đồng/kg; các địa phương còn lại giảm 1.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg. Tuy vậy, miền Nam vẫn có mức thấp nhất bảng là 45.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất cả nước đạt 3.000 đồng/kg, cho thấy nhịp hồi phục chưa lan rộng.

Dự báo ngày 10.11: Theo dõi sức mua từng vùng

Diễn biến trái chiều của ngày 9.11 chưa tạo đủ tín hiệu để xác định một xu hướng chung cho ngày 10.11. Giá tại miền Bắc có thể tiếp tục chịu sức ép nếu thương lái mua thận trọng và lượng heo đến kỳ xuất chuồng tăng. Ngược lại, áp lực giảm có thể dịu bớt nếu nhu cầu thu mua phục hồi.

Tại miền Nam, ba điểm tăng giá là tín hiệu cần theo dõi, song chưa đủ để khẳng định thị trường bước vào đợt tăng mới. Khả năng giữ được mặt bằng vừa điều chỉnh phụ thuộc vào sức tiêu thụ thịt và nhu cầu gom hàng thực tế. Chưa có cơ sở để dự báo mức tăng, giảm cụ thể cho từng tỉnh trong ngày xuất bản.