Giá heo hơi hôm nay 10/10: Có dấu hiệu chững đà giảm sâu, mặt bằng giá duy trì trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 10/10, có dấu hiệu chững đà giảm sâu. Mặt bằng giá heo hơi trên toàn quốc hiện duy trì trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Giá heo hơi hôm nay 10/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Theo ghi nhận sáng ngày 10/10, thị trường heo hơi phía Bắc có dấu hiệu ngắt đà giảm sâu khi xuất hiện xu hướng tăng giá nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng điều chỉnh nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 54.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái phía Bắc thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg hiện ghi nhận tại 4 địa phương bao gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên. Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục giữ mức thu mua thấp nhất miền ở mốc 52.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Sau nhiều ngày biến động, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Theo đó, heo hơi tại các địa phương trong khu vực này đang được giao dịch với giá trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực và cả nước, neo tại mức 51.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương duy nhất ở khu vực này có giá heo hơi đạt 54.000 đồng/kg, cao nhất vùng.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận sự thay đổi duy nhất diễn ra tại Vĩnh Long, với giá thu mua giảm thêm 1.000 đồng/kg, lùi về mốc 52.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh này, mặt bằng giá giao dịch toàn miền Nam tiếp tục dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg đang được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM. Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng nắm giữ mức thu mua thấp nhất miền, ở mốc 52.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại An Giang và Cần Thơ giữ ổn định ở ngưỡng 53.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 10/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)