Giá heo hơi hôm nay 1/10: Đà giảm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 1/10, nhìn chung, đà giảm của thị trường heo hơi cả ba miền vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 1/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng ngày 1/10, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc nối tiếp đà đi xuống, với mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La.

Sau điều chỉnh, khu vực này chỉ còn hai địa phương là Thái Nguyên và Hưng Yên giữ giá heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại các tỉnh thành còn lại đã đồng loạt hạ về ngưỡng 56.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Xu hướng đi xuống cũng tiếp tục lan rộng trên thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên trong sáng nay. Nhiều địa phương ghi nhận nhịp hạ 1.000 đồng/kg, bao gồm Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà.

Đáng chú ý, biến động này đã đưa mặt bằng giá heo hơi trong khu vực lùi về khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất còn giữ được mốc cao nhất 57.000 đồng/kg. Trái lại, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã giảm về ngưỡng thấp nhất vùng là 55.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay nối tiếp đà giảm nhẹ tại địa phương đang giữ mức cao nhất khu vực là Đồng Nai, với mức hạ 1.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại tiếp tục duy trì mức giá đi ngang so với ngày 30/9.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi trên toàn miền Nam dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. Sau khi Đồng Nai giảm về mức 57.000 đồng/kg, bằng với TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh, thị trường miền Nam chính thức không còn địa phương nào giữ được mốc 58.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất vùng là 56.000 đồng/kg tiếp tục ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/9/2026 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)