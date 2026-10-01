Giá heo hơi hôm nay 1.10.2026: Nhiều nơi giảm 1.000 đồng/kg

Bước sang ngày đầu tháng 10, thị trường heo hơi ghi nhận sự điều chỉnh tại khá nhiều địa phương. Mức 56.000 đồng/kg xuất hiện dày hơn, trong khi ngưỡng 58.000 đồng/kg hiện chỉ còn được ghi nhận tại Đồng Nai.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Nhiều nơi lùi về 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 1.10.2026 dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg, thấp hơn mặt bằng cao nhất 58.000 đồng/kg ghi nhận trong ngày trước đó.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu đứng ở mức 56.000 đồng/kg.

So với ngày 30.9.2026, một số địa phương từng có giá 58.000 đồng/kg như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đã giảm về 57.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình và Lào Cai cũng giảm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Mức 56.000 đồng/kg chiếm ưu thế

Tại miền Trung, thị trường ngày 1.10.2026 ghi nhận mức giá phổ biến 56.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Ba địa phương Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì mức cao hơn, đạt 57.000 đồng/kg.

So với ngày trước đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai giảm từ 57.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg. Điều này khiến khoảng giá tại miền Trung ngày đầu tháng 10 thu hẹp còn 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai giữ mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam là khu vực duy nhất còn ghi nhận mức giá 58.000 đồng/kg trong ngày 1.10.2026.

Theo bảng giá, Đồng Nai tiếp tục đứng ở mức 58.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tây Ninh và TP.HCM cùng đạt 57.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

So với ngày 30.9.2026, TP.HCM giảm từ 58.000 đồng/kg xuống 57.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ cũng giảm 1.000 đồng/kg, từ 57.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 1.10.2026 trên cả nước nằm trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. So với ngày cuối tháng 9, xu hướng giảm 1.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương ở cả ba miền.

Đáng chú ý, mức 58.000 đồng/kg đã thu hẹp đáng kể và hiện chỉ còn xuất hiện tại Đồng Nai. Trong khi đó, ngưỡng 56.000 đồng/kg trở nên phổ biến hơn, đặc biệt tại miền Trung và một số tỉnh miền Bắc, miền Nam.