Trong tháng 10-2026, giá heo hơi liên tục hạ nhiệt, có thời điểm giảm sâu dưới 50 ngàn đồng/kg, loại heo mỡ trên 130kg/con có thời điểm giảm còn 43-45 ngàn đồng/kg khiến người nuôi heo thua lỗ nặng. Nguyên nhân do thị trường tiêu thụ chậm.

Thương lái tại xã Thống Nhất cung cấp heo cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Nguyên

Tháng 11-2026, heo hơi nhiều lần điều chỉnh giá theo chiều đi lên và đang ở mức người chăn nuôi bắt đầu có lợi nhuận. Đây là tín hiệu vui cho thấy thị trường chăn nuôi cuối năm đang trên đà phục hồi. Người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi vẫn tiếp tục duy trì đà tăng từ nay đến cao điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán 2027.

Tổng đàn heo trên địa bàn thành phố đạt hơn 4,1 triệu con. Chăn nuôi trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển theo hướng chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn; kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm.