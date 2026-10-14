Giá heo hơi giảm mạnh, người nuôi thua lỗ

Giá heo hơi giảm mạnh do cung vượt cầu.

Theo ghi nhận, so với thời điểm đầu năm, giá heo hơi đã giảm khoảng 2,5 triệu đồng/tạ. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, người nuôi heo đang gặp rất nhiều khó khăn.

Gia đình ông Dương Tấn Sĩ (xã Tân Thới) nuôi khoảng 330 con heo các loại. Theo ông Sĩ, hiện giá heo hơi tại địa phương đang ở mức từ 5 - 5,2 triệu đồng/tạ, gần như “chạm đáy”.

Theo ông Sĩ, giá heo hơi giảm do cung vượt cầu. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng đàn mạnh. Đặc biệt, thịt heo trong nước cũng chịu áp lực từ thịt heo nhập khẩu. Do giá thịt heo nhập khẩu quá thấp dẫn đến giá heo trong nước giảm mạnh.

Ông Sĩ chia sẻ: “Thịt heo nhập khẩu từ Brazil chỉ có giá 42.000 - 43.000 đồng/kg nên thịt nội địa khó cạnh tranh. Với giá heo hơi hiện nay, người nuôi nhỏ lẻ giảm khoảng 1 triệu đồng/tạ và đang có xu hướng giảm đàn dù đang bước vào giai đoạn cuối năm. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn cho heo con đã tăng 42.500 đồng/bao 25 kg, thức ăn heo thịt tăng 35.000 đồng/bao 25 kg. Hiện tôi đang chuẩn bị xuất bán 70 con heo, nhưng đang cố “neo” để chờ giá”.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, hiện đàn heo toàn tỉnh có khoảng 505.900 con, tăng 4,71% so với cùng kỳ. Chăn nuôi heo tập trung tại các địa phương có vùng nuôi tập trung ở các xã như: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Long Bình, Lương Hòa Lạc, Long Hưng, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.