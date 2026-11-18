Nguồn cung phục hồi, chi phí đầu vào gia tăng

Sau khi đạt mức cao trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán 2026, giá heo hơi trong nước bước vào chu kỳ điều chỉnh. Theo báo cáo chuyên đề hàng hóa quý IV/2026 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), giá heo hơi bình quân quý III đạt khoảng 56.100 đồng/kg, giảm 11,2% so với quý trước nhưng vẫn tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2025. Xu hướng giảm thể hiện rõ hơn về cuối quý và tiếp tục kéo dài sang tháng 10, khi giá tại khu vực miền Bắc có thời điểm xuống vùng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Ở chiều cung, hoạt động chăn nuôi trong nước tiếp tục phục hồi. Theo Cục Thống kê, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 4,28 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Quy mô đàn heo tại thời điểm cuối tháng 9 tăng 5,4%.

Tuy nhiên, mức tăng đàn được ghi nhận trên nền so sánh thấp của năm 2025, khi dịch tả heo châu Phi xảy ra tại nhiều địa phương và số lượng heo phải tiêu hủy lớn. Quá trình tái đàn và phục hồi sản xuất vì vậy cũng làm gia tăng nguồn cung đưa ra thị trường trong năm nay.

Trong khi giá bán đầu ra chịu áp lực, chi phí sản xuất vẫn chưa có nhiều dư địa cải thiện. Theo báo cáo ngành thức ăn chăn nuôi quý III/2026 của VIRAC, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm đã trải qua 6 đợt tăng kể từ đầu năm. Riêng các đợt điều chỉnh trong tháng 8 và tháng 9, mức tăng phổ biến từ 160 - 200 đồng/kg, một số sản phẩm cám heo con và thức ăn đậm đặc tăng 280 - 400 đồng/kg.

Đáng chú ý, hơn 65% nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, trong khi thức ăn chiếm khoảng 60 - 70% giá thành sản phẩm chăn nuôi. Do đó, biến động giá ngô, đậu tương, lúa mì và chi phí vận chuyển tiếp tục tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp đi lùi

Kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp trong ngành. Trong khi Dabaco, Nông nghiệp Hòa Phát và BAF Việt Nam ghi nhận lợi nhuận suy giảm, Masan MEATLife và Hoàng Anh Gia Lai có kết quả tích cực hơn nhờ cơ cấu hoạt động kinh doanh đa dạng.

Kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp chăn nuôi trong quý III/2026. Đơn vị: Tỷ đồng. Ảnh: M.T tổng hợp.

Tại Dabaco (Mã: DBC), doanh thu thuần quý III/2026 đạt 5.138 tỷ đồng, tăng 37,4%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 41,6%, còn 200,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá vốn tăng 47,4%, lên 4.550 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 9,9%, còn 587,7 tỷ đồng; biên gộp thu hẹp từ 17,4% xuống 11,4%. Cùng với đó, chi phí tài chính tăng 63,1%, chi phí bán hàng tăng 17,5% và chi phí quản lý tăng 21,4%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 13.515 tỷ đồng, tăng 21%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 36,4%, còn 863,3 tỷ đồng. Kết quả cho thấy áp lực chi phí đang khiến lợi nhuận suy giảm dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng.

Một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lợi nhuận giảm là CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Mã: HPA). Trong quý III, doanh thu hợp nhất đạt 1.685 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; doanh thu thuần đạt khoảng 1.637 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, giảm 16%.

Theo doanh nghiệp, doanh thu giảm chủ yếu do lượng heo và bò xuất bán thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vẫn duy trì hiệu quả tương đối tốt khi biên lợi nhuận gộp đạt 25%, biên lợi nhuận thuần đạt 18%, cao hơn mức 17% của cùng kỳ năm trước.

Riêng mảng chăn nuôi heo, tổng lượng xuất bán trong quý III đạt hơn 151.000 con, tăng 47% so với quý II. Trong đó, heo thịt thương phẩm đạt gần 107.000 con, tăng 41%; heo cai sữa đạt hơn 44.000 con, tăng 67%.

Lũy kế 9 tháng, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế 948 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ, tương đương 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong khi đó, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nổi bật. Doanh thu thuần quý III đạt khoảng 2.067 tỷ đồng, tăng gần 82% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 341,9 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 21,2 tỷ đồng, giảm khoảng 5,6%. Áp lực chủ yếu đến từ chi phí tài chính tăng gần 126%, lên 153,4 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm khoảng 141,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 33,4%, lên 93,6 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng giảm nhẹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BAF đạt doanh thu thuần gần 5.956 tỷ đồng, tăng 63,3%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 331,1 tỷ đồng, giảm 9,4%. Đáng chú ý, chi phí tài chính trong 9 tháng lên tới 409,1 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay khoảng 376 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Diễn biến này phản ánh áp lực tài chính trong quá trình doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động. Dù sản lượng tiêu thụ tăng trưởng mạnh, chi phí vốn và vận hành đã bào mòn đáng kể thành quả kinh doanh.

Ở nhóm doanh nghiệp có hoạt động chế biến và phân phối thực phẩm, Masan MEATLife (Mã: MML) ghi nhận kết quả tích cực hơn. Doanh thu quý III đạt 2.646 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 98 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng 3,7%, thấp hơn mức 4,2% cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ mảng thịt chế biến, khi doanh thu tăng khoảng 34% và đóng góp khoảng 40% tổng doanh thu. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của nhóm sản phẩm này cao gấp khoảng hai lần so với thịt tươi.

Dù vậy, việc tăng cường đầu tư cho hoạt động marketing, phát triển thương hiệu và hỗ trợ bán hàng đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận trong ngắn hạn. Lũy kế 9 tháng, doanh thu MML đạt 7.808 tỷ đồng, tăng gần 15%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 436 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG). Doanh thu thuần quý III đạt khoảng 1.909 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 470,3 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tuy nhiên, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 405,8 tỷ đồng, giảm 2,4%.

Mảng bán vật nuôi, gồm heo và cá, chỉ mang về khoảng 35,4 tỷ đồng doanh thu trong quý III, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh trái cây tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh thu của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng, HAG ghi nhận doanh thu thuần gần 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.674 tỷ đồng; riêng phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 2.432 tỷ đồng, tăng gần 95%.

Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận này chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố bất thường. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập khác 1.534,5 tỷ đồng từ việc được giảm nghĩa vụ thanh toán lãi vay trái phiếu. Vì vậy, mức tăng lợi nhuận lũy kế chưa phản ánh hoàn toàn sự cải thiện từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Ở nhóm chế biến thực phẩm, Vissan ghi nhận doanh thu quý III khoảng 727 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, giảm khoảng 7%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.125 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%; lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng khoảng 4%.

Mở rộng chuỗi giá trị để giảm phụ thuộc vào giá heo hơi

Kết quả kinh doanh quý III cho thấy các doanh nghiệp có cơ cấu hoạt động đa dạng và tham gia sâu hơn vào khâu chế biến, phân phối có thêm dư địa để giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động giá heo hơi.

Tại BAF, doanh nghiệp tiếp tục phát triển mô hình Feed - Farm - Food, kiểm soát các khâu từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi đến chế biến và phân phối thịt. Việc mở rộng chuỗi giá trị được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Trong khi đó, Masan MEATLife tập trung phát triển các sản phẩm thịt có thương hiệu, thịt chế biến và nhóm sản phẩm giá trị gia tăng. Tỷ trọng thịt chế biến ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh thịt tươi.

Tuy nhiên, chiến lược mở rộng chuỗi sản xuất cũng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, kéo theo chi phí khấu hao, lãi vay và vận hành. Trường hợp của BAF cho thấy tăng trưởng sản lượng và doanh thu chưa chắc chuyển hóa thành lợi nhuận nếu chi phí vốn tăng nhanh hơn hiệu quả khai thác tài sản.

Bước sang quý IV/2026, triển vọng ngành chăn nuôi tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến giá heo hơi, nguồn cung trong nước và sức mua của thị trường.

Theo dự báo của VCBS, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp cùng tình trạng mưa lũ kéo dài tại một số địa phương có thể khiến người chăn nuôi và thương lái đẩy mạnh bán đàn nhằm hạn chế thiệt hại. Điều này có nguy cơ tạo áp lực dư cung trong ngắn hạn, khiến giá heo hơi tiếp tục chịu sức ép.

Bên cạnh đó, thịt heo nhập khẩu cũng tạo thêm sức ép cạnh tranh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng thịt heo nhập khẩu tăng khoảng 19% so với cùng kỳ, trong khi giá trị nhập khẩu giảm khoảng 24%, cho thấy giá nhập khẩu bình quân có xu hướng thấp hơn.

Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm thường cải thiện vào giai đoạn cuối năm và trước Tết Nguyên đán. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ giá heo hơi phục hồi nếu nguồn cung được điều tiết hợp lý và dịch bệnh được kiểm soát.