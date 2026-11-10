Giá heo giảm sâu, vì sao chăn nuôi heo vẫn là động lực chính của Nông nghiệp Hòa Phát?

Giá heo giảm sâu khi các nông hộ bắt đầu tái đàn. Ảnh: Hoàng Anh.

Quý III/2026, Công ty CP Phát triển nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kỳ về mức 1.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 16% về 302 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đạt hơn 4.900 tỷ đồng doanh thu và 944 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 21% và 27% so với 9 tháng đầu năm 2025. Dù vậy, công ty vẫn hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2026 chỉ sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh đi lùi của Nông nghiệp Hòa Phát diễn ra trong bối cảnh giá heo hơi bước vào chu kỳ giảm kéo dài. Có thời điểm, giá heo hơi tụt xuống mức thấp nhất khoảng 45.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với đáy năm 2025.

Giá heo chịu áp lực trong bối cảnh người chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu tái đàn sau giai đoạn thiệt hại vì dịch bệnh năm 2025. Theo Cục Thống kê, tính đến hết quý III/2026, tổng đàn heo tại Việt Nam tăng 5,4% so với cùng kỳ, đưa sản lượng heo hơi 9 tháng đầu năm tăng 4,4% lên 4,28 triệu tấn.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ suy yếu do tâm lý e ngại dịch bệnh và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng góp phần kéo tụt giá heo.

Bối cảnh này khiến không chỉ Nông nghiệp Hòa Phát mà nhiều ông lớn ngành chăn nuôi cũng chứng kiến doanh thu và lợi nhuận lao dốc, đặc biệt khi so sánh với nền tương đối cao năm 2025.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả kinh doanh đi lùi, Nông nghiệp Hòa Phát vẫn giữ được những chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động ở mức khả quan.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, Tổng giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát Phạm Thị Hồng Vân cho biết, biên lợi nhuận gộp của công ty được giữ ở mức 24,5%, cao hơn 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 17,8%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn khẳng định chăn nuôi heo là động lực tăng trưởng chính. Tính chung 9 tháng đầu năm, chăn nuôi heo đem về gần 2.200 tỷ đồng doanh thu, chiếm 42% cơ cấu doanh thu của công ty, dù giảm mạnh do giảm sản lượng tiêu thụ.

Nỗ lực linh hoạt chi phí

Quý IV/2026 chứng kiến giá heo hơi tiếp tục lao dốc, có thời điểm thấp hơn 10.000 đồng/kg so với giá sàn của quý III/2026. Áp lực giá heo dự kiến sẽ tác động mạnh tới kết quả kinh doanh quý IV/2026 cũng như cả năm bởi giai đoạn cuối năm thường vào mùa cao điểm của ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng.

Dù vậy, theo Phó chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát Nguyễn Thị Thanh Vân, doanh nghiệp vẫn tự tin có lãi trong quý cuối cùng của năm, nhờ vào mức giá sàn hiện tại, khoảng 46.000 – 49.000 đồng/kg, vẫn cao hơn điểm hòa vốn.

Tự chủ về thức ăn chăn nuôi giúp Nông nghiệp Hòa Phát tối ưu hóa chi phí. Ảnh: DN.

Lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát cho biết, công ty sở hữu lợi thế là giá thành sản xuất nằm ở top tốt nhất của ngành. Lợi thế này xuất phát từ việc chủ động nguồn cung thức ăn chăn nuôi, với hai nhà máy công suất 600.000 tấn/năm tại Hưng Yên và Đồng Nai.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào biến động, Nông nghiệp Hòa Phát thực hiện chiến lược nhập khẩu trực tiếp hoặc nhập khẩu “gối đầu” (tức chưa thanh toán toàn bộ chi phí sau mỗi lô nhập khẩu mà để đến đợt mua tiếp theo), song song với thay đổi linh hoạt các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đầu vào, qua đó tối ưu hóa chi phí.

Một lợi thế khác là Nông nghiệp Hòa Phát duy trì bán heo giống chất lượng tốt với giá cao hơn so với mặt bằng chung khoảng 150 – 200 đồng/kg, tối ưu hóa biên lợi nhuận của mảng chăn nuôi heo.

Hiện tại, đàn heo giống của Hòa Phát có quy mô khoảng 25.000 con thuần chủng Đan Mạch, duy trì năng suất cao, lên tới hơn 30 con heo cai sữa/nái/năm, so với mức trung bình 22 – 26 con của các đối thủ trong ngành.

Sở hữu lợi thế chi phí sản xuất nhưng Nông nghiệp Hòa Phát cho biết vẫn đang thận trọng trong việc mở rộng quy mô cũng như ứng dụng mô hình “chung cư” nuôi heo hiện đang được một số doanh nghiệp chăn nuôi đẩy mạnh.

Công ty cho biết tập trung nguồn lực vào hoàn thiện và nâng cao công suất ở các trang trại hiện hữu. Trước đó, vào cuộc gặp mặt cổ đông quý II/2026, Nông nghiệp Hòa Phát từng chia sẻ về nguy cơ xảy ra tình trạng dư cung heo có thể xảy ra nếu doanh nghiệp ồ ạt mở rộng công suất và dịch bệnh tả heo châu Phi được kiểm soát.

Vẫn còn nhiều áp lực

Nông nghiệp Hòa Phát từng đưa ra dự báo giá heo hơi có thể sẽ duy trì mặt bằng giá thấp trong năm 2027 tương đương với năm nay, tiếp tục gây áp lực tới biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.

Trong bối cảnh đó, áp lực cạnh tranh vẫn là bài toán khó khi Việt Nam cũng đang tăng cường nhập khẩu thịt heo từ nước ngoài, với mức giá nhập đang tương đối rẻ, bình quân 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 45.000 đồng/kg, giảm 36% so với cùng kỳ.

Nông nghiệp Hòa Phát có lợi thế nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí và tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, doanh nghiệp có điểm yếu là 75% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu vào phụ thuộc vào nhập khẩu, do đó có thể gặp thách thức trước câu chuyện giá ngũ cốc toàn cầu tăng do căng thẳng địa chính trị, bên cạnh rủi ro về tỷ giá.

Hiện tại, dự án trại heo Minh Đức đã được Nông nghiệp Hòa Phát sửa chữa xong, bắt đầu tái đàn và có sản phẩm, dự kiến tối đa công suất vào quý II/2027. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ đưa trại heo Long Hà 2 vào vận hành thương mại, qua đó củng cố năng suất để nâng cao doanh thu trong giai đoạn cuối 2026 – 2027.

Tuy nhiên, áp lực giá bán và chi phí đầu vào có thể tăng cao vẫn là những bài toán khó Nông nghiệp Hòa Phát cần phải giải để thực sự tối ưu hóa lợi nhuận cho các hoạt động mở rộng công suất.

Nông nghiệp Hòa Phát cũng tự đưa ra dự báo khá thận trọng về năm 2027 khi khó khăn về dịch bệnh và thời tiết có thể gia tăng. Dù vậy, doanh nghiệp cho biết, bên cạnh mảng chăn nuôi heo, mảng chăn nuôi bò và gà cũng đang tăng trưởng tích cực và có thể củng cố biên lợi nhuận.