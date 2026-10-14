Gia hạn thuế chống bán phá giá sợi polyester đến năm 2031, cao nhất 54,9%

Việc duy trì biện pháp chống bán phá giá được đánh giá sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành sản xuất sợi trong nước. Ảnh minh họa

Ngày 13/10, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT, gia hạn biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ 4 quốc gia trên. Thời gian áp dụng từ ngày 16/10/2026 đến hết ngày 15/10/2031.

Theo quyết định, sợi polyester thuộc diện điều tra có xuất xứ từ Ấn Độ chịu thuế chống bán phá giá 54,9%, mức cao nhất trong bốn thị trường. Hàng hóa từ Indonesia chịu thuế 21,94%, Malaysia là 21,45%.

Đối với Trung Quốc, mức thuế dao động từ 3,36% đến 17,45%, tùy doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Biện pháp áp dụng đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester thuộc các mã HS 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90, 5402.47.10 và 5402.47.90.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT, áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với nhóm sản phẩm này. Đến ngày 16/10/2025, cơ quan quản lý tiến hành rà soát cuối kỳ để đánh giá nguy cơ tái diễn hành vi bán phá giá và khả năng gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước nếu chấm dứt biện pháp.

Kết quả điều tra cho thấy, biện pháp chống bán phá giá đã góp phần cải thiện môi trường cạnh tranh, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước duy trì hoạt động, đầu tư và mở rộng công suất.

Lượng nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia giảm đáng kể so với đầu thời kỳ rà soát. Trong khi đó, tổng sản lượng thành phẩm trong nước tăng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng nguyên liệu cho thị trường.

Dù ghi nhận những chuyển biến tích cực, Cục Phòng vệ thương mại đánh giá ngành sản xuất sợi trong nước vẫn đối mặt nguy cơ thiệt hại đáng kể nếu thuế chống bán phá giá được dỡ bỏ.

Theo đó, nếu không tiếp tục áp dụng biện pháp phòng vệ, sợi polyester nhập khẩu có thể tăng nhanh về lượng với mức giá thấp, gây sức ép lên giá bán, thị phần và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội địa.

Trong khi đó, một số chỉ tiêu kinh tế của ngành sản xuất trong nước vẫn diễn biến bất lợi, bao gồm hiệu quả sử dụng công suất, hàng tồn kho, lợi nhuận, năng suất lao động, đầu tư và dòng tiền.

Việc duy trì biện pháp chống bán phá giá được đánh giá sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành sản xuất sợi trong nước, đồng thời góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các công đoạn dệt, nhuộm và sản xuất hàng may mặc.

Với doanh nghiệp nhập khẩu, mức thuế áp dụng phụ thuộc vào xuất xứ hàng hóa và nhà sản xuất, xuất khẩu cụ thể. Do đó, việc chuẩn bị đầy đủ chứng từ chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận nhà sản xuất là cần thiết để xác định đúng nghĩa vụ thuế.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình nhập khẩu và giám sát việc thực hiện quyết định trong thời gian áp dụng.