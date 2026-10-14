Gia hạn thuế chống bán phá giá sợi dài polyester thêm 5 năm

Theo đó biện pháp được gia hạn thêm 5 năm, từ ngày 16-10 đến ngày 15-10-2031 với mức thuế chống bán phá giá từ 3,36%-54,9%.

Theo Bộ Công Thương, quá trình điều tra rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan điều tra đánh giá biện pháp chống bán phá giá đã phát huy hiệu quả tích cực đối với ngành sản xuất sợi trong nước sau thời gian áp dụng.

Cụ thể, biện pháp này góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng, hạn chế tác động của hành vi bán phá giá, qua đó tạo điều kiện cho ngành sản xuất trong nước duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian áp dụng biện pháp, lượng nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia đã giảm đáng kể so với đầu thời kỳ rà soát.

Bên cạnh đó, biện pháp chống bán phá giá hỗ trợ doanh nghiệp trong nước duy trì và mở rộng năng lực sản xuất. Các doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục đầu tư, mở rộng công suất, phát triển cơ sở sản xuất mới. Tổng sản lượng thành phẩm trong nước có sự gia tăng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng sợi cho thị trường nội địa.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng biện pháp này góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội thông qua việc duy trì hoạt động sản xuất trong nước, mở rộng quy mô lao động của ngành, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động tại các địa phương.

Theo kết quả rà soát, trong thời kỳ rà soát, hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn đang được bán phá giá vào Việt Nam. Hành vi bán phá giá có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.