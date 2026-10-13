Gia hạn thuế chống bán phá giá sản phẩm sợi từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia

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Theo quyết định, Cơ quan điều tra kết luận có tồn tại khả năng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra rà soát sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ gia hạn thêm 5 năm việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester, được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc (mã: ER01.AD10).

Các sản phẩm được phân loại theo các mã HS 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90, 5402.47.10 và 5402.47.90.

Các doanh nghiệp Ấn Độ chịu mức thuế 54,9%; Indonesia là 21,94%; Malaysia là 21,45%; Trung Quốc từ 3,36% - 17,45%. Mức thuế này được áp dụng từ 16/10/2026 đến ngày 15/10/2031.

Sau thời gian áp dụng, Cơ quan điều tra đánh giá, biện pháp chống bán phá giá đã phát huy những hiệu quả tích cực đối với ngành sản xuất sợi trong nước: Tạo môi trường cạnh tranh công bằng, hỗ trợ duy trì và mở rộng năng lực sản xuất, góp phần duy trì chuỗi giá trị dệt may trong nước.

Cơ quan điều tra cũng xác định có bằng chứng rõ ràng cho thấy khả năng thiệt hại của ngành sản xuất trong nước nếu chấm dứt biện pháp.

Trong thời kỳ rà soát, hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn được bán phá giá vào Việt Nam, có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra tiếp tục gia tăng trong thời kỳ rà soát, đặc biệt là hàng hóa xuất xứ Trung Quốc. Trong trường hợp không có thuế chống bán phá giá, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gia tăng nhanh chóng về lượng với mức giá thấp, gây ra tác động chênh lệch giá, ép giá và kìm giá đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước.

Các chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước đã có sự cải thiện một phần nhưng vẫn ghi nhận những diễn biến bất lợi về sản lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng công suất, thị phần, hàng tồn kho, lợi nhuận, năng suất lao động, đầu tư và dòng tiền. Ngành sản xuất trong nước có khả năng tiếp tục bị thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Một số quốc gia bị điều tra như Trung Quốc có năng lực sản xuất và xuất khẩu sợi polyester lớn, trong khi một số thị trường nước thứ ba đang duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sợi thuộc phạm vi rà soát, làm gia tăng nguy cơ chuyển hướng thương mại sang Việt Nam nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Ngày 13/10/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia.

Ngày 16/10/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia.

Theo Bộ Công Thương, sau 4 năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá, việc rà soát được thực hiện theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và pháp luật Việt Nam, nhằm đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế - xã hội của việc tiếp tục hoặc chấm dứt biện pháp.

Kết quả rà soát sẽ xác định liệu việc chấm dứt biện pháp có thể dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hay không.