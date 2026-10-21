Gia hạn thời gian tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Đến rạng sáng 21-10, nhà thầu đã lắp đặt được 8 trong số 10 dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt

Trước đó, nhằm phục vụ thi công lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá long môn, nhà thầu đã xin phép tạm dừng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong 4 đêm (từ ngày 16-10 đến 20-10), thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.

Đơn vị thi công lắp đặt dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt

Tính đến rạng sáng 21-10, nhà thầu đã lắp đặt được 8 trong số 10 dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt trước thời gian gia hạn", đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thêm.

Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, khởi công tháng 1-2021 và khai thác từ tháng 12-2023.

Tháng 4-2025, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh hạng mục bổ sung cho dự án với tổng mức đầu tư hơn 971 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 12-2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Hạng mục bổ sung gồm hoàn thiện cầu vượt nút giao Võ Văn Kiệt, cầu Rạch Lẫm (Vĩnh Long) và cầu Xẻo Lò trên đường gom (Đồng Tháp).