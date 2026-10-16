Gia hạn thời gian nhận tác phẩm 'Khoảnh khắc đẹp về nữ đoàn viên, người lao động'

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 09/9/2026 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc đẹp về nữ đoàn viên, người lao động Cao Bằng” năm 2026, đến nay, số lượng tác phẩm gửi về Ban Tổ chức còn hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú của đội ngũ nữ đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để tạo thêm điều kiện cho các tác giả hoàn thiện tác phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của Cuộc thi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh điều chỉnh thời hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi đến hết 22 giờ 00 ngày 05/11/2026. Đối tượng dự thi, điều kiện đối với nhân vật chính, số lượng, quy cách tác phẩm, hồ sơ, cách thức gửi bài và các quy định khác tiếp tục thực hiện theo thể lệ cuộc thi đã ban hành.

Thời gian sơ tuyển tác phẩm từ ngày 6 - 7/11/2026; đăng tải truyền thông từ ngày 7 - 8/11/2026; tổ chức bình chọn trực tuyến từ 8 giờ ngày 9/11 đến 22 giờ ngày 25/11/2026. Thời gian công bố và trao giải dự kiến trong tháng 12/2026.

Trong thời gian từ ngày 18 - 22/10/2026, Ban Tổ chức sẽ đăng bài giới thiệu một số nhân vật, câu chuyện và tác phẩm tiêu biểu đã nhận được trên fanpage Công đoàn Cao Bằng để phục vụ công tác truyền thông. Các lượt tương tác tại những bài đăng này không được tính vào điểm bình chọn.

Các tác phẩm dự thi khuyến khích phản ánh người thật, việc thật, gắn với lao động, công tác, hoạt động công đoàn, đời sống và bản sắc văn hóa Cao Bằng.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở phổ biến thể lệ cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, người lao động; đăng tải thông tin trên các nhóm thông tin, trang mạng xã hội và kênh truyền thông của đơn vị. Đồng thời, chủ động rà soát, lựa chọn, giới thiệu ít nhất 1 nhân vật hoặc câu chuyện tiêu biểu về nữ đoàn viên, người lao động để vận động xây dựng tác phẩm dự thi; quan tâm vận động tham gia cả hai phần thi ảnh và video clip.

Khuyến khích các tác phẩm phản ánh người thật, việc thật, có câu chuyện rõ ràng, gần gũi, gắn với lao động, công tác, hoạt động công đoàn, đời sống và bản sắc văn hóa Cao Bằng.