Gia hạn thời gian nhận hồ sơ Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá'

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 đã được Ban Tổ chức phát động ngày 22/9/2026 tại Hà Nội. Theo thể lệ chương trình, thời hạn nhận hồ sơ xét chọn là ngày 30/10/2026 theo đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Căn cứ thực tế triển khai chương trình và nhằm đảm bảo chất lượng công tác xét chọn hồ sơ khách sạn tham gia Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, Ban Tổ chức gia hạn thời gian nộp hồ sơ là ngày 15/11/2026, thay cho thời hạn trước đó.

Chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ động xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh, thân thiện với sức khỏe cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy các cơ sở lưu trú nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, an toàn và có trách nhiệm.

Theo thể lệ, tất cả loại hình khách sạn có đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc đều có thể tham gia chương trình. Khách sạn tham gia gửi hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/11/2026 (tính theo dấu bưu điện). Địa điểm: Báo Văn Hóa, tầng 4, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.