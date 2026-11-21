Theo thông báo của Ban Tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ dự thi Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” năm 2026 của Bộ Công Thương được điều chỉnh từ ngày 20/11/2026 theo kế hoạch ban đầu sang hết ngày 30/11/2026 (tính theo dấu bưu điện). Như vậy, các nhóm tác giả có thêm 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ, bổ sung thông tin và gửi các giải pháp tham gia Cuộc thi.

Việc gia hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các nhóm tác giả có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, qua đó khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Công Thương.

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” năm 2026 được Bộ Công Thương khởi động ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, cùng với Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương. Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” hướng tới mục tiêu tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những giải pháp có tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

Điểm nổi bật của Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là phạm vi dự thi rộng, không chỉ tập trung vào các giải pháp công nghệ số mà còn khuyến khích những sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, quản trị và phát triển bền vững.

Theo đó, các nhóm tác giả có thể đăng ký dự thi thuộc 5 lĩnh vực chính:

Thứ nhất, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, giải pháp ứng dụng công nghệ xanh, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Thứ tư, các giải pháp, mô hình sáng kiến đổi mới sáng tạo trong quản lý, quản trị đơn vị.

Thứ năm, giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có khả năng áp dụng vào thực tiễn và thương mại hóa trong các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Với phạm vi này, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”mở ra cơ hội cho các nhóm tác giả đến từ nhiều lĩnh vực, từ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến các viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” còn khuyến khích những giải pháp không chỉ có ý tưởng mới mà còn chứng minh được hiệu quả thực tế, khả năng triển khai và nhân rộng, tạo ra giá trị thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn ngành.