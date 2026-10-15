Gia hạn áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sợi polyester thêm 5 năm

Theo đó, đối với hàng hóa từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia lần lượt là 54,9%, 21,94% và 21,45%. Hàng hóa từ Trung Quốc chịu mức thuế từ 3,57% - 17,45%. Thời gian áp dụng mức thuế nêu trên từ ngày 16/10/2026 đến hết ngày 15/10/2031.

Khi gia hạn biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan kiểm tra, theo dõi, giám sát hiệu quả thực thi. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do cơ quan hải quan cung cấp, căn cứ theo Điều 18 Nghị định số 86/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan điều tra nhận định nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá, hàng nhập khẩu thuộc diện rà soát có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Hàng nhập khẩu có thể tăng nhanh về lượng với giá thấp, gây sức ép lên giá bán sản phẩm trong nước.

Quá trình điều tra, rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan điều tra đánh giá biện pháp chống bán phá giá đã phát huy hiệu quả tích cực đối với ngành sản xuất sợi trong nước sau thời gian áp dụng.