Christopher Woolcott, 44 tuổi, vừa bị Tòa Đại hình Southwark (Anh) tuyên phạt hai năm tù cho hưởng án treo trong hai năm sau khi nhận tội gian lận và làm giả giấy tờ. Bị cáo còn phải thực hiện 200 giờ lao động công ích và nộp 4.627 bảng Anh (khoảng 159 triệu đồng) chi phí tố tụng.

Theo hồ sơ tòa án, Christopher đã sử dụng ChatGPT để hỗ trợ tạo ra hàng loạt tài liệu giả mạo, phục vụ kế hoạch dàn dựng một thương vụ thâu tóm công ty dầu khí trị giá 154 triệu bảng Anh (khoảng 5.280 tỷ đồng).

Mục tiêu của người đàn ông là Touchstone Exploration, doanh nghiệp dầu khí Canada có cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2024, Christopher mua cổ phiếu Touchstone dưới tên bản thân, vợ và con trai, với tổng giá trị gần 70.000 bảng Anh (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Anh ta kỳ vọng thông tin về một thương vụ thâu tóm sẽ khiến giá cổ phiếu tăng mạnh. Nếu kế hoạch thành công, Christopher có thể thu lợi khoảng 2,4 tỷ đồng.

Giả giọng đại gia Mỹ, người đàn ông dùng ChatGPT dàn dựng thương vụ thâu tóm hơn 5.280 tỷ đồng. Ảnh: PA

Để thực hiện ý đồ, Christopher tạo nhiều danh tính không có thật, tự nhận là đại diện các bên quan tâm đến việc mua lại Touchstone. Anh ta gửi thư đề nghị thâu tóm với mức giá khoảng 5.280 tỷ đồng, gần gấp đôi giá trị thực tế của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Christopher sử dụng ChatGPT để tạo mẫu và hướng dẫn soạn thảo các giấy tờ giả. Trong số này có thư mang danh ngân hàng, xác nhận bên mua sở hữu 217 triệu bảng Anh (khoảng 7.440 tỷ đồng) trong tài khoản, cùng hạn mức tín dụng 100 triệu bảng Anh (khoảng 3.430 tỷ đồng).

Người đàn ông còn làm giả thư của một luật sư thuộc công ty RSW Law, tự tạo chữ ký và tải logo doanh nghiệp từ Google để khiến tài liệu trông có vẻ chính thức.

Ban đầu, Christopher tiếp cận Touchstone bằng danh tính Simon Jones, tự nhận làm việc cho quỹ đầu tư Griffon Partners. Anh ta sử dụng địa chỉ email AOL để liên lạc, đồng thời giải thích rằng tài khoản email công việc đang bị phần mềm độc hại xâm nhập.

Sau đó, Christopher tham gia một nhóm thảo luận của các nhà đầu tư Touchstone trên Discord, dự định tung thông tin về thương vụ mua lại nhằm đẩy giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng bộc lộ những điểm bất thường. Các tài liệu được gửi tới doanh nghiệp chứa nhiều lỗi sơ đẳng, khiến ban lãnh đạo nghi ngờ tính xác thực.

Giám đốc điều hành Touchstone, Paul Baay, cũng nhận thấy mức giá chào mua gần gấp đôi giá cổ phiếu hiện tại là điều khó tin.

Dù vậy, Christopher vẫn sắp xếp cuộc gặp trực tiếp với Paul Baay tại một khách sạn ở London. Lần này, anh ta sử dụng danh tính Greg Thomas, tự nhận là đại diện chính của bên mua.

Để tăng độ thuyết phục, Christopher cố tình bắt chước giọng Mỹ vùng Boston. Trong cuộc gặp, anh ta liên tục thúc giục ban lãnh đạo Touchstone công bố thông tin về thương vụ thâu tóm.

Tại phiên tòa ngày 10/11, công tố viên cho biết Christopher đã dựng lên toàn bộ thương vụ, giả danh cả bên mua lẫn các cố vấn chuyên môn, đồng thời sử dụng giấy tờ giả nhằm thao túng giá cổ phiếu Touchstone.

Thẩm phán nhận định đây là kế hoạch có chủ đích, được thực hiện trong thời gian dài nhằm đánh lừa doanh nghiệp. Bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá tâm lý trước khi tuyên án cho thấy Christopher từng thừa nhận bản thân "cảm thấy phấn khích khi giả làm một nhân vật khác".

Luật sư bào chữa cho biết Christopher gặp khó khăn tài chính và vướng mắc với cơ quan thuế trong nhiều năm. Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, anh ta cố gắng tự giải quyết.

Sau khi thua lỗ vì cổ phiếu Touchstone, Christopher quyết định thực hiện kế hoạch gian lận nhằm bù đắp số tiền đã mất.

Luật sư cũng cho rằng những tài liệu giả mạo được chuẩn bị khá sơ sài, đến mức ban lãnh đạo công ty dễ dàng nhận ra các danh tính không có thật.