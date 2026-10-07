Giả giao dịch chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, các đối tượng đã tạo hình ảnh giao dịch thanh toán giả để qua mặt người bán, chiếm đoạt hàng hóa rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa, trú xã Ea Ning và Trần Thị Ngọc Trâm, trú xã Krông Ana (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Quảng Phú (Đắk Lắk) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn giả lập giao dịch thương mại điện tử.

Quá trình điều tra xác định Hòa và Trâm có liên quan đến các vụ việc. Theo tài liệu ban đầu, hai đối tượng thường sử dụng xe mô tô đến các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, lựa chọn những loại dây điện có giá trị tương đối cao để mua.

Sau khi thống nhất giá, chủ cửa hàng cung cấp mã QR thanh toán. Hòa sử dụng điện thoại truy cập ứng dụng MoMo, quét mã QR để lấy thông tin thanh toán, sau đó tạo hình ảnh giao dịch giả thể hiện việc chuyển tiền thành công.

Hình ảnh này được đưa cho chủ cửa hàng xem để tạo lòng tin. Khi người bán chưa kịp kiểm tra tài khoản, các đối tượng nhanh chóng nhận hàng rồi rời đi. Số hàng chiếm đoạt được sau đó được đem bán lại cho các cơ sở kinh doanh khác để lấy tiền tiêu xài.

Từ giữa tháng 9/2026 đến khi bị bắt, Hòa và Trâm khai nhận thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo tại xã Quảng Phú, xã Ea Kar và các phường Tân Lập, Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đáng chú ý, cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2026 cũng với thủ đoạn tương tự, nhưng sau đó tiếp tục tái phạm.

Vụ việc trên cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng đơn giản nhưng đánh trúng tâm lý chủ quan của người bán hàng, nhất là khi thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Đáng lưu ý, hình ảnh thông báo giao dịch thành công có thể được các đối tượng tạo ra trong thời gian rất ngắn và sử dụng để đánh lừa người bán.

Cơ quan Công an khuyến cáo các hộ kinh doanh, cửa hàng và người dân khi bán hàng không chỉ căn cứ vào hình ảnh thông báo chuyển khoản do khách hàng cung cấp. Cách kiểm tra an toàn nhất là trực tiếp kiểm tra biến động số dư hoặc lịch sử giao dịch trên tài khoản của mình trước khi giao hàng.

Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người bán cần giữ lại camera, hình ảnh, thông tin phương tiện và đặc điểm nhận dạng người giao dịch; đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã giao Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.