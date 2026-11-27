Sơ đồ giá cổ phiếu DCL trên TradingView.

Cụ thể: HOSE vừa có văn bản yêu cầu DCL giải trình thông tin cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 18/11 đến ngày 25/11/2026.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 17/11, giá cổ phiếu DCL dừng ở mốc 44.000 đồng/cổ phiếu và đến ngày 25/11, giá cổ phiếu này giảm xuống còn 30.700 đồng/cổ phiếu - tương đương giảm khoảng 30%. Còn chốt phiên hôm nay cổ phiếu này giảm thêm 6,84% về còn 28.600 đồng/cổ phiếu.

Giải trình về việc cổ phiếu DCL giảm 5 phiên liên tiếp là do thị trường chứng khoán diễn biến giảm, nhà đầu tư có tâm lý bán ra, các công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến tính thanh khoản.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: công ty cho biết hiện tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, không có bất kỳ hoạt động bất thường nào trong công ty làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của DCL.

Bên cạnh đó, công ty đã và đang nỗ lực rất nhiều để khắc phục kết quả kinh doanh thông qua việc tập trung thay đổi chiến lược kinh doanh, đầu tư mạnh cho sản xuất, tăng cường kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu cả 3 mảng Dược phẩm, Thiết bị y tế và Viên nang rỗng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh thu thuần của DCL đạt hơn 339 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước (285,7 tỷ); lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 17 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 5,4 tỷ) và lợi nhuận sau thuế âm 18,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khoảng 5,8 tỷ đồng. Khoản lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 18,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DCL đạt 938,844 tỷ, đi ngang so với cùng kỳ (948,995 tỷ); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 7,2 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 33,33 tỷ); lợi nhuận sau thuế âm gần 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng.