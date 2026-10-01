Giá gas tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 20.000 đồng/bình 12kg

Giá gas trong nước tiếp tục ở mức cao kỷ lục, do giá nhập khẩu và chi phí tăng cao. (Ảnh: A.T)

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG miền nam) cho biết, từ ngày 1/10 giá gas bán lẻ tăng 1.667 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương tăng 20.000 đồng/bình 12kg và 75.000 đồng/bình 45kg so với giá tháng 9/2026.

Tương tự, giá bán lẻ các bình gas 12kg thương hiệu: Thủ Đức Gas, Biển Đông, Gas City Petro và Vina Pacific Petro… đều tăng 20.000 đồng/bình.

Ông Lê Quang Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Năng lượng Long Yin Long An cho biết: “Giá gas tăng do giá gas thế giới theo hợp đồng nhập khẩu (giá CP) áp dụng cho tháng 10/2026 chốt mức 705USD/tấn, tăng 62,5USD/tấn so với tháng trước.

Ngoài ra, giá gas bán lẻ chịu nhiều áp lực khi nguồn cung gas nhập khẩu đang khan hiếm, giá đầu vào liên tục tăng cao, chi phí vận chuyển tăng.

Với mức tăng này, giá gas bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao kỷ lục. Giá bán lẻ các bình gas City Petro và Vina Pacific Petro không vượt mức 579.000 đồng/bình 12kg.