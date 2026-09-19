Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ cao nhất 1 năm do lo ngại mất mùa

* Lo ngại mất mùa do lượng mưa thấp

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này đã leo lên mức cao nhất trong hơn 1 năm qua do lo ngại nguồn cung giảm vì lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm do lực cầu suy yếu, còn giá gạo Việt Nam duy trì trạng thái ổn định vào cuối vụ Hè Thu.

Theo khảo sát thị trường ngày 17/9, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 375 - 381 USD/tấn, tăng so với mức 371 - 377 USD/tấn của tuần trước và thiết lập mốc giá cao nhất kể từ tháng 7/2025. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng dao động ở mức 372 - 377 USD/tấn.

Gạo Việt Nam duy trì mức giá so với tuần trước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Giới thương nhân tại New Delhi cho biết kỳ vọng sản lượng sụt giảm đã kích thích giá lúa nội địa tăng nhanh, từ đó kéo giá gạo xuất khẩu đi lên. Giới chức ngành nông nghiệp Ấn Độ nhận định sản lượng lúa của nước này trong năm nay đối mặt nguy cơ suy giảm lần đầu tiên sau 10 năm, đồng thời có thể ghi nhận mức giảm sản lượng theo năm mạnh nhất trong gần 20 năm qua do tình trạng thiếu hụt lượng mưa trong giai đoạn lúa trổ chín đe dọa nghiêm trọng đến năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm mạnh từ mức 488 USD/tấn của tuần trước xuống còn 470 USD/tấn. Đà giảm này xuất phát từ việc các nhà nhập khẩu chủ động chuyển hướng sang các nguồn cung ứng có giá cạnh tranh hơn. Ngoài ra, điều kiện thời tiết mưa thuận gió hòa tại các vùng trồng lúa trọng điểm phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan đang tạo tín hiệu tích cực cho vụ lúa trái vụ dự kiến thu hoạch vào đầu năm tới. Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ngày 17/9 giữ nguyên ở mức 440 - 445 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Các doanh nghiệp xuất khẩu tại TP. Hồ Chí Minh nhận định việc thu hoạch vụ Hè Thu bước vào giai đoạn cuối đã khiến nguồn cung hàng hóa cạn dần. Dù thị trường Philippines vẫn duy trì mua vào, sức cầu chung của toàn thị trường quốc tế đối với gạo Việt Nam nhìn chung vẫn ở mức thấp, khiến giá xuất khẩu giậm chân tại chỗ trong nhiều tuần qua.

Tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn neo ở mức cao dù nguồn cung ngoài thị trường dồi dào và kho dự trữ của chính phủ duy trì khối lượng lớn.

* Giá ngũ cốc Mỹ đồng loạt giảm

Trong phiên ngày 18/9, giá ngô, đậu tương và lúa mì kỳ hạn của Mỹ đồng loạt giảm. Giới phân tích cho biết động thái chốt lời của các nhà đầu tư sau đợt giá tăng kỷ lục, cùng với triển vọng thời tiết thuận lợi cho vụ thu hoạch tại Mỹ và tâm lý chờ đợi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới đã khiến thị trường đi xuống.

Trên Sàn Giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT), hợp đồng đậu tương giao tháng 11/2026 chốt phiên giảm 16,25 xu Mỹ (1,2%) xuống 13,035 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 12/2026 giảm 3 xu Mỹ (0,6%) xuống 5,2725 USD/bushel, ngay sau khi chạm mức đáy một tuần là 5,2525 USD/bushel. Giá lúa mì giao tháng 12/2026 cũng giảm 12,75 xu(1,8%) xuống 7,1425 USD/bushel.

Trọng tâm của giới đầu tư hiện dồn vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thị trường kỳ vọng cuộc đàm phán sẽ định hình lại triển vọng thu mua nông sản Mỹ từ phía Trung Quốc. Để tạo tiền đề cho hội nghị này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng sẽ tiến hành một cuộc gặp cấp cao ngay trong dịp cuối tuần.

Trước đó trong tháng này, giá nông sản CBOT liên tục lập đỉnh nhiều năm do thị trường lo ngại chuỗi cung ứng bị gián đoạn vì xung đột tại Trung Đông và khu vực Biển Đen, cũng như áp lực từ thời tiết mùa hè khắc nghiệt đe dọa năng suất cây trồng tại Mỹ.

Riêng đối với mặt hàng lúa mì, đà sụt giảm còn đến từ áp lực bán kỹ thuật và kỳ vọng căng thẳng tại khu vực xuất khẩu Biển Đen hạ nhiệt.

*Giá thế giới phục hồi, trong nước tiếp đà giảm

Thị trường cà phê thế giới đều tăng trong phiên cuối tuần, dẫn đầu là đà tăng mạnh của cà phê Arabica. Trái ngược với xu hướng toàn cầu, giá cà phê nhân xô tại thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục trượt dốc, mất thêm từ 500 - 600 đồng/kg.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (ICE US), giá Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4 xu(1,45%) lên mức 280,50 xu/lb. Giá cà phê giao tháng 12/2026 cũng tăng thêm 3,40 xu(1,27%) lên 271,95 xu/lb (1lb = 0,45kg).

Trên sàn London (ICE EU), giá cà phê Robusta nhích nhẹ. Hợp đồng giao tháng 9/2026 và tháng 11/2026 cùng ghi nhận mức tăng 5 USD/tấn (0,15%), lần lượt đạt 3.366 USD/tấnvà 3.396 USD/tấn.

Giới phân tích đánh giá nhịp phục hồi của thị trường thế giới chủ yếu mang tính kỹ thuật ngắn hạn. Việc đồng USD hạ nhiệt từ đỉnh 7 tuần đã thúc đẩy dòng tiền đầu cơ mua bù bán khống trên thị trường kỳ hạn.

Báo cáo từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy tính đến giữa tháng 9/2026, các nhà đầu cơ đã chuyển sang trạng thái bán ròng 1.716 hợp đồng Arabica.

Bất chấp phiên tăng giá, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ nguồn cung dồi dào. Theo dữ liệu từ Sở giao dịch ICE, lượng tồn kho cà phê Arabica hiện chạm mức cao nhất trong vòng 1,5 tháng với 258.415 bao. Tương tự, tồn kho cà phê Robusta cũng leo lên đỉnh 9,5 tháng, đạt 5.043 lô.

Triển vọng nguồn cung càng được củng cố nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm ở Việt Nam và Brazil. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu cà phê của Brazil trong niên vụ 2026-2027 dự báo lập kỷ lục mới với 49,1 triệu bao. Mặc dù mưa lớn ảnh hưởng tới chất lượng thu hoạch hồi tháng 6 và tháng 7/2026, nhịp độ xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này vẫn ở mức rất cao. Chỉ trong hai tháng đầu niên vụ mới, Brazil đã xuất khẩu tới 7,2 triệu bao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục tạo sức ép cung ứng lớn lên giá cà phê toàn cầu.

Ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên, giá thu mua cà phê tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm, giao dịch quanh ngưỡng 93.000 - 93.800 đồng/kg./.