Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng ấn tượng trong tuần qua

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 100% tấm được chào bán ở mức 410 – 414 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine đạt 570 – 574 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm duy trì ở mức 515 – 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo xuất khẩu cũng nhích lên. Gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, đạt 490 – 494 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 3 USD/tấn, lên mức 427 – 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn, lên 393 – 397 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn, đạt 335 – 339 USD/tấn.

Như vậy, sau 1 thời gian khá dài giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm và ổn định thì giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam nói riêng và các nước cung ứng lớn nói chung đều có xu hướng tăng ở một số chủng loại, trong đó mức tăng của gạo thơm 100% tấm Việt Nam nổi bật hơn. Sau khi tăng mạnh, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn đang thấp hơn gạo Thái Lan cùng chủng loại.

Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì trạng thái ổn định trong bối cảnh giao dịch chậm.