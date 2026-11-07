Giá gạo Việt Nam và Thái Lan đạt mức cao nhất trong gần 2 năm

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Giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam và Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua trong tuần qua, do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung và nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ do nguồn cung vụ mới cải thiện.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 480-490 USD/tấn, tăng từ 470-480 USD/tấn một tuần trước và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Các thương nhân cho biết việc Philippines nối lại việc mua gạo từ Việt Nam đã đẩy giá gạo tăng lên.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10/2026 tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 475.000 tấn, nâng tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 lên 6,83 triệu tấn.

Trong khi đó, giá gạo tấm 5% của Thái Lan tăng lên 490-495 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và tăng từ mức 480 USD/tấn được niêm yết tuần trước, do nhu cầu cao và nguồn cung giảm ở một số khu vực.

Các thương nhân cho biết, nhu cầu đến từ Philippines với nhiều người mua đang mua từ các nhà xuất khẩu. Về nguồn cung, một số vùng trồng lúa bị lũ lụt dẫn đến sản lượng giảm. Những lo ngại về hiện tượng El Nino và nguồn cung hạn chế của vụ mùa tiếp theo cho đến năm sau tiếp tục hỗ trợ giá cả.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 382-386 USD/tấn trong tuần này, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8/10 và giảm so với mức 387-392 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá ở mức 389-393 USD/tấn.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT) tăng nhẹ trong phiên 6/11, nhờ hoạt động mua sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tuần trước đó, trong khi giá lúa mỳ chạm mức thấp nhất trong gần 9 tháng.

Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 1/2027 kết thúc phiên tăng 5,5 xu Mỹ, lên 11,93 USD/bushel sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 12/8 là 11,84 USD/bushel. Trong tuần, hợp đồng này giảm 3,3%. (1 bushel đậu tương = 27,2 kg)

Các nhà giao dịch đã mua vào trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố dự báo mùa vụ cập nhật vào ngày 10/11.

Trung bình, các nhà phân tích dự báo USDA sẽ tăng ước tính sản lượng đậu tương của Mỹ lên mức kỷ lục 4,597 tỷ bushel, từ 4,562 tỷ bushel trong tháng 10/2026.

Trong khi đó, giá lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 8 xu Mỹ, xuống 5,91 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/2 là 5,85 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ = 27,2 kg)

Giá giảm mạnh trong bối cảnh triển vọng nối lại xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen sau khi Nga và Ukraine xác nhận tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi từ ngày 10 đến 11/11.

Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12/2026 đóng cửa tăng 1,5 xu Mỹ, lên 4,41 USD/bushel, sau khi giảm xuống 4,38 USD/bushel, mức thấp nhất trong 4 tháng. (1 bushel ngô = 25,4 kg)

Trung bình, các nhà phân tích dự báo USDA sẽ công bố sản lượng ngô của Mỹ ở mức 15,962 tỷ bushel vào tuần tới, giảm so với ước tính tháng 10 là 16,034 tỷ bushel. Đây sẽ là mức sản lượng cao thứ hai trong lịch sử, sau vụ mùa năm ngoái.

Thị trường càphê

Đầu giờ sáng 7/11 (theo giờ Việt Nam), giá càphê tiếp tục tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Giá càphê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,89%, tương đương 29 USD/tấn so với phiên trước, lên 3.285 USD/tấn.

Giá càphê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,03%, tương đương 2,85 xu Mỹ/lb so với chốt phiên liền trước, lên 280 xu Mỹ/lb. (1 lb = 453,59 g)

Tại thị trường trong nước, giá càphê sáng nay 7/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 83.600 - 84.500 đồng/kg. Giá trung bình ở mức 84.200 đồng/kg.

Thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua ở mức cao nhất là 84.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, càphê có giá 84.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 84.000 đồng/kg. Giá thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, ở mức 83.600 đồng/kg./.