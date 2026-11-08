Giá gạo Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm

Nhu cầu nhập khẩu tăng và lo ngại nguồn cung gián đoạn đã đẩy giá gạo Việt Nam, Thái Lan lên mức cao nhất trong gần 2 năm. (Ảnh minh họa)

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 480-490 USD/tấn, tăng từ 470-480 USD/tấn một tuần trước và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Theo các thương nhân, việc Philippines nối lại hoạt động mua gạo từ Việt Nam đã đẩy giá tăng.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, xuất khẩu gạo Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 475.000 tấn, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 10, lượng gạo xuất khẩu đạt 6,83 triệu tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 490-495 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, so với mức 480 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu từ Philippines, tình trạng lũ lụt tại một số vùng trồng lúa làm giảm sản lượng cùng những lo ngại về hiện tượng El Nino và nguồn cung vụ mùa tiếp theo tiếp tục hỗ trợ giá.

Ngược lại, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm còn 382-386 USD/tấn, từ mức 387-392 USD/tấn tuần trước, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8/10. Gạo trắng 5% tấm được định giá ở mức 389-393 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), phiên 6/11, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 5,5 xu Mỹ, lên 11,93 USD/bushel. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm 3,3%.

Giá lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 8 xu Mỹ, xuống 5,91 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/2 là 5,85 USD/bushel. Trong khi đó, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,5 xu Mỹ, lên 4,41 USD/bushel.

Tại thị trường cà phê, đầu giờ sáng 7/11 (giờ Việt Nam), giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,89%, lên 3.285 USD/tấn. Giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn New York tăng 1,03%, lên 280 xu Mỹ/lb.

Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 83.600-84.500 đồng/kg, giá trung bình đạt 84.200 đồng/kg. Trong đó, khu vực Đắk Nông cũ có mức thu mua cao nhất 84.500 đồng/kg; Đắk Lắk đạt 84.200 đồng/kg, Gia Lai 84.000 đồng/kg và Lâm Đồng 83.600 đồng/kg.