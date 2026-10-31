Giá gạo Việt Nam chạm đỉnh 22 tháng trước nỗi lo nguồn cung

Ngược lại, trên sàn Chicago, giá ngũ cốc đồng loạt kéo dài đà sụt giảm hàng tuần dưới áp lực từ vụ thu hoạch của Mỹ và triển vọng nguồn cung gia tăng từ khu vực Biển Đen.

Bốc xếp gạo xuất khẩu. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của giá gạo Việt Nam, trong khi giá gạo tại Ấn Độ và Thái Lan ổn định ở vùng giá cao.

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu đã tăng vọt lên mức cao nhất tính từ tháng 1/2025 do lo ngại nguồn cung hạn chế có thể khiến các nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc đáp ứng các đơn hàng mới. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 470-480 USD/tấn vào ngày 29/10, tăng mạnh so với mức 440-450 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung trong nước hiện rất mỏng. Các thương nhân cho hay vụ thu hoạch Thu Đông phải đến cuối tháng 11/2026 mới bắt đầu với sản lượng dự báo chỉ bằng một nửa so với vụ Hè Thu. Cùng với đó, có những cảnh báo rằng hiện tượng El Niño nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng gạo từ năm sau. Nhà giao dịch này nhận định giá gạo có thể sẽ tiếp tục tăng từ tháng tới, khi Philippines dự kiến quay trở lại mua gạo từ Việt Nam.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu đi ngang ở mức đỉnh hơn một năm qua. Giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 387-392 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm niêm yết ở mức 389-394 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết lúa vụ mới đã bắt đầu rải rác đưa về chợ tại các bang phía Bắc. Nguồn cung dự kiến sẽ tăng mạnh tại các bang miền Trung và miền Nam từ tháng sau.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm duy trì ở mức 480 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết giá giữ vững chủ yếu nhờ tỷ giá hối đoái và giá nội địa ở mức cao.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho hay dù có nhu cầu từ Philippines và một số khách hàng truyền thống, các thị trường khác như châu Phi đã chuyển sang mua gạo Ấn Độ có giá rẻ hơn. Ngoài ra, tình trạng ngập lụt tại một số khu vực cũng gây ra những lo ngại về nguồn cung khi hoạt động thu hoạch đang diễn ra.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/10 và khép lại một tuần sụt giảm trên diện rộng.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng lúa mì giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,25 xu xuống còn 6,035 USD/bushel. Hợp đồng ngô cùng kỳ hạn giảm 3,5 xu xuống 4,4775 USD/bushel, và hợp đồng đậu tương giảm 0,5 xu còn 12,3425 USD/bushel. (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Một cánh đồng lúa mì ở Tioga, bang Bắc Dakota, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TXTVN

Tính chung cả tuần, giá lúa mì ghi nhận tuần giảm giá thứ chín liên tiếp. Giá ngô ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp, còn giá đậu tương cũng có tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Đối với lúa mì, giá chịu áp lực giảm do triển vọng xuất khẩu từ Nga gia tăng. Thông tin nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới này cho phép các tàu chở ngũ cốc rời Biển Azov lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026 đã tạo sức ép lên loại ngũ cốc này.

Tuy nhiên, đà giảm phần nào được kìm hãm nhờ thông tin nhu cầu mua lúa mì Mỹ tăng cao, với doanh số xuất khẩu hàng tuần đạt 849.800 tấn. Cùng với đó, tin tức các khách hàng Trung Quốc đang tìm kiếm nguồn cung lúa mì của Mỹ cũng hỗ trợ giá một phần.

Giá ngô và đậu tương chịu áp lực từ nguồn cung thu hoạch gia tăng của Mỹ và hoạt động thanh lý giao dịch của các quỹ trước thời điểm chốt sổ cuối tháng. Ngoài ra, tâm lý thận trọng trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ của Mỹ và tình hình căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến dòng vốn rút khỏi thị trường hàng hóa.

Thị trường cà phê

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ sau các phiên tăng trước đó. Tại London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giao dịch ở mức 3.177 - 3.219 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 11/2026 và tháng 12/2026 dao động quanh mức 285,45 - 287,20 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg).

Người dân thu hái những chùm cà phê chín. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ngày 31/10 duy trì trạng thái ổn định và đi ngang, dao động trong khoảng 87.000 đến 87.500 đồng/kg, với mức giá trung bình phổ biến khoảng 87.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua thấp nhất tại Lâm Đồng ở mức 87.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê đạt 87.300 đồng/kg, Đắk Lắk ở mức 87.400 đồng/kg, và cao nhất là Đắk Nông với 87.500 đồng/kg.