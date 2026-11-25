Trong báo cáo Viễn cảnh lương thực vừa công bố, Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 đạt khoảng 552 triệu tấn, tính theo gạo xay xát, giảm 2,5% so với vụ trước. Đây là lần đầu sản lượng giảm sau 4 vụ.

Trong khi đó, cũng theo FAO, lượng gạo sử dụng toàn cầu trong niên vụ này dự kiến tăng 0,6%, lên 558,8 triệu tấn, cao hơn sản lượng dự báo. Dù vậy, lượng dự trữ chuyển sang từ các vụ trước vẫn lớn, giúp giảm bớt nguy cơ thiếu hụt tức thời.

Cánh đồng lúa khô hạn do ảnh hưởng bởi El Niño tại Thái Lan. Ảnh: THAIPBS

El Niño đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận hình thành và dự báo tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2027. Đối với sản xuất lúa, lượng mưa và nguồn nước tưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với các vụ lúa phụ thuộc vào hệ thống thủy lợi.

Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang chịu tác động của mùa mưa yếu và phân bố không đều. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết lượng mưa tại Ấn Độ kết thúc mùa 2026 thấp hơn 13% so với mức trung bình dài hạn, làm giảm độ ẩm đất và gây áp lực lên nguồn nước tại nhiều vùng.

USDA dự báo sản lượng gạo Ấn Độ niên vụ 2026-2027 giảm so với vụ trước, dù lượng dự trữ lớn vẫn hỗ trợ khả năng xuất khẩu. Cơ quan nông nghiệp nước ngoài thuộc USDA dự báo sản lượng gạo Thái Lan trong niên vụ 2026-2027 giảm khoảng 2%, xuống 20,3 triệu tấn, do nguồn nước hạn chế và El Niño làm giảm diện tích gieo trồng vụ phụ.

Do sản lượng giảm, giá gạo chuẩn tại châu Á tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm. Chỉ số giá gạo toàn phần của FAO tăng 1,4% trong tháng 9 do các lo ngại về thời tiết và nguồn cung theo mùa vụ thắt chặt, rồi tiếp tục tăng 1,6% trong tháng 10 vì thu hoạch chậm ở một số nước xuất khẩu,

Theo Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 499USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 12-2024. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại giá lương thực có thể tăng trở lại, trong khi nhiều nền kinh tế vẫn đang đối mặt với sức ép lạm phát.

Giá gạo xuất khẩu tăng có thể ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu. Số liệu của Cơ quan thống kê Philippines (PSA) cho biết giá gạo tháng 10 tăng 20,7%, so với 20,3% trong tháng 9, cao nhất kể từ tháng 7-2024. Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu kỷ lục 5 triệu tấn gạo trong năm 2026 để bù đắp sản lượng trong nước giảm do El Niño và xây dựng lượng dự trữ đệm cho đầu năm 2027.

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Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nhiều khả năng giá gạo sẽ dao động trong biên độ hẹp hơn thay vì tiếp tục tăng mạnh. Các yếu tố tiếp tục tác động đến giá gạo đầu năm 2027 gồm diễn biến El Niño đối với vụ đông-xuân, lượng gạo dự trữ tung ra, tỷ lệ lạm phát và tốc độ mua vào của các nước nhập khẩu gạo.