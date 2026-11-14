Giá gạo châu Á đồng loạt tăng, đậu tương Mỹ lên mức cao nhất hai tuần

Gạo đóng túi được bày bán với nhiều mẫu mã tại một siêu thị lớn ở trung tâm thủ đô Bangkok. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Thái Lan

Thị trường gạo châu Á

Trong tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 385-390 USD/tấn, tăng so với mức 382-386 USD/tấn tuần trước.

Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 390-395 USD/tấn. Nhu cầu từ các khách hàng châu Phi và đồng rupee tăng lên mức cao nhất trong gần 7 tháng đã hỗ trợ giá nông sản này. Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết đồng rupee liên tục tăng giá trong những ngày gần đây khiến các nhà xuất khẩu phải nâng giá để bảo vệ biên lợi nhuận.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 495-500 USD/tấn, từ mức 490-495 USD/tấn tuần trước. Các nhà giao dịch dự báo giá sẽ tiếp tục tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung thắt chặt và tác động của xung đột tại Trung Đông.

Theo các nhà giao dịch, nhu cầu vẫn trầm lắng, chủ yếu từ các khách hàng quen thuộc và Philippines. Một nhà giao dịch cũng ghi nhận sự quan tâm từ Indonesia, do kỳ vọng giá gạo Ấn Độ có thể tăng thêm. Triển vọng nguồn cung sẽ rõ ràng hơn khi vụ mùa tiếp theo bắt đầu vào tháng 2/2027.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 490-495 USD/tấn, tăng nhẹ so với tuần trước. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc Philippines nối lại hoạt động mua gạo đã hỗ trợ giá gạo Việt Nam, trong bối cảnh nguồn cung đang thắt chặt.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam dự kiến tiếp tục giữ vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong các năm 2026 và 2027.

Thị trường nông sản Mỹ

Trên sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá đậu tương phiên 13/11 tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, giá ngô cũng tăng khi giới giao dịch tập trung vào các dự báo nguồn cung tại Mỹ thắt chặt hơn. Theo giới giao dịch, nhu cầu xuất khẩu của Mỹ cũng hỗ trợ giá nông sản.

Kết thúc phiên này, giá đậu tương giao tháng 1/2027 tăng 12,5 xu lên 12,315 USD/bushel (1 bushel đậu tương = 27,2 kg), mức cao nhất kể từ ngày 30/10. Giá ngô giao tháng 12/2026 tăng 3 xu lên 4,455 USD/bushel (1 bushel ngô = 25,4 kg). Giá lúa mì giao tháng 12/2026 tăng 9 xu lên 5,9325 USD/bushel (1 bushel lúa mì = 27,2 kg).

Trong báo cáo hàng tháng, USDA đã hạ dự báo tồn kho cuối niên vụ 2026/2027 của đậu tương, trái với kỳ vọng tăng của giới phân tích, đồng thời nâng dự báo xuất khẩu của Mỹ. Dự báo tồn kho ngô của USDA cũng thấp hơn kỳ vọng. Ông Matt Wiegand, nhà môi giới hàng hóa tại FuturesOne, cho biết thị trường vẫn đang hấp thụ báo cáo này, với các số liệu tồn kho cuối kỳ của ngô và đậu tương khả quan hơn.

Thống kê cho thấy doanh số bán ngô xuất khẩu niên vụ 2026/2027 trong tuần kết thúc ngày 5/11 đạt 2,9 triệu tấn, gần mức cao trong dự báo của giới phân tích.

Ông Andrey Sizov, người đứng đầu công ty tư vấn Sovecon, cho rằng giá ngũ cốc đang phục hồi sau đợt bán tháo phiên trước. Theo ông, khi chưa có dấu hiệu tiến triển trong đàm phán ngừng bắn trên Biển Đen giữa Nga và Ukraine, nguồn hàng xuất khẩu hạn chế sẽ hỗ trợ giá lúa mì.

Thị trường đường, cà phê, ca cao thế giới

Trên sàn ICE, giá đường thô phiên 13/11 tăng 0,19 xu (1%) lên 18,41 xu/pound (1 pound = 0,4535 kg). Tính chung cả tuần, giá đường thô tăng nhẹ 1%, sau ba tuần giảm liên tiếp. Theo giới giao dịch, sản lượng giảm tại khu vực Trung Nam trọng điểm của Brazil trong vụ này đã hỗ trợ giá, dù nhu cầu yếu vẫn kìm hãm đà tăng. Hoạt động mua đường của Trung Quốc cũng tăng lên.

Trong khi đó, giá cà phê arabica giảm 1,05 xu (0,4%) xuống 2,735 USD/pound, nhưng vẫn tăng 0,7% trong tuần, sau ba tuần giảm liên tiếp. Theo giới giao dịch, nguồn cung arabica có dấu hiệu cải thiện, một phần nhờ xuất khẩu mạnh từ Brazil. Giá cà phê robusta giảm 0,3% xuống 3.196 USD/tấn, chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong hai năm rưỡi là 3.140 USD/tấn ghi nhận tuần trước. Tính chung cả tuần, giá robusta giảm 2%.

Giá ca cao tại London tăng 51 bảng (1,3%) lên 4.037 bảng/tấn, còn giá ca cao tại New York tăng 1,1% lên 5.260 USD/tấn. Cả hai thị trường ca cao đều đi ngang trong tuần. Nhu cầu sô-cô-la yếu tiếp tục gây sức ép lên giá, dù vẫn còn lo ngại hiện tượng El Nino sẽ làm giảm sản lượng ca cao toàn cầu.