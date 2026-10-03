Giá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm

Thị trường gạo châu Á

Gạo được bày bán tại chợ ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 378-384 USD/tấn trong tuần này, mức cao nhất kể từ tháng 7/2025, tăng so với mức 375-381 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào giá 377-382 USD/tấn. Một thương nhân tại Mumbai cho biết tình trạng mùa vụ đang xấu đi, chứ không cải thiện, khiến giá lúa tăng và thúc đẩy các nhà xuất khẩu phải nâng giá gạo.

Theo các quan chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay, lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, với mức giảm lớn nhất trong gần 20 năm. Nguyên nhân là lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn cây lúa phát triển có thể làm giảm năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giữ ở mức 460 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Một thương nhân cho biết nhu cầu vẫn ổn định, chủ yếu từ các khách hàng quen thuộc, và có xu hướng Philippines sẽ mua nhiều hơn, do nước này có thể hứng chịu thêm một số cơn bão. Về nguồn cung, khu vực Đông Bắc Thái Lan hiện đang vào mùa thu hoạch; thương nhân này cho biết mưa trong giai đoạn tháng 10 và tháng11 có thể gây thiệt hại cho một phần mùa vụ.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 420-430 USD/tấn trong phiên 1/10, so với mức 430 USD/tấn một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù nguồn cung trong nước thấp, nhu cầu từ bên ngoài vẫn yếu.

Tại Bangladesh, nông dân cho biết giá gạo tại nước này vẫn duy trì ở mức cao và có thể tiếp tục tăng sau đợt tăng giá dầu gần đây. Nguyên nhân là chi phí nhiên liệu cao hơn làm tăng chi phí tưới tiêu, máy móc nông nghiệp và vận chuyển. Đà tăng của giá gạo có thể gây thêm áp lực lên người tiêu dùng, vốn đã phải đối mặt với lạm phát ở mức cao.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá lúa mì giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) gần như không đổi trong phiên 2/10, duy trì gần mức thấp nhất trong 6 tuần, khi một đợt đấu thầu nhập khẩu của Saudi Arabia đã cải thiện tâm lý về nhu cầu.

Trong khi đó, giá ngô trên sàn CBOT giảm nhẹ, duy trì gần mức thấp nhất trong 6 tuần, khi ước tính tồn kho ngô cao hơn dự kiến của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Giá đậu tương trên sàn CBOT cũng giảm, do chịu sức ép từ vụ thu hoạch dự kiến đạt sản lượng lớn tại Mỹ, cùng dự báo thời tiết cải thiện tại khu vực trung tâm vùng Trung Tây nước Mỹ.

Giới thương nhân đang tranh luận sôi nổi về quy mô vụ thu hoạch ngô và đậu tương mùa Thu năm nay của Mỹ, trong lúc chờ đợi báo cáo sản lượng mùa vụ tiếp theo của USDA cùng báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) hàng tháng, dự kiến công bố vào tuần tới.

Ông Don Roose, Chủ tịch công ty US Commodities, đơn vị tư vấn đầu tư và quản lý rủi ro ngũ cốc, chăn nuôi có trụ sở tại bang Iowa cho biết giới thương nhân đang nóng lòng chờ dự báo cập nhật của chính phủ, vì mưa đầu mùa thu đã làm chậm vụ thu hoạch tại phần lớn khu vực Trung Tây. Theo ông, USDA đã đưa ra ước tính năng suất đậu tương cao trong tháng 9. Điều thị trường lo ngại trước khi báo cáo mới công bố là cơ quan này sẽ còn nâng ước tính lên cao hơn nữa trong báo cáo tháng 10. Ông cũng cho biết cuộc tranh luận về năng suất vẫn đang tiếp diễn trong giới kinh doanh, đối với cả ngô lẫn đậu tương.

Mới đây, công ty môi giới hàng hóa StoneX đã hạ ước tính năng suất ngô trung bình của Mỹ cho năm 2026 và giảm dự báo sản lượng ngô, nhưng lại nâng ước tính năng suất và sản lượng đậu tương, so với báo cáo hàng tháng trước đó.

Hợp đồng ngô được giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT chốt phiên giảm 4,5 xu, xuống 4,9775 USD/bushel, sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần là 4,95 USD/bushel trong phiên 1/10. Giá đậu tương trên sàn CBOT chốt phiên giảm 5,75 xu, xuống 12,7825 USD/bushel, còn giá lúa mì trên sàn CBOT chốt phiên tăng 0,25 xu, lên 6,83 USD/bushel (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Saudi Arabia ngày 1/10 thông báo đang tìm mua 535.000 tấn lúa mì, giao hàng trong tháng 11 và 12. Giới thương nhân xem đợt đấu thầu này là dấu hiệu cho thấy đà giảm giá gần đây đang khơi dậy nhu cầu mới, sau khi Saudi Arabia từng hủy đợt đấu thầu lúa mì trước đó vào ngày 7/9 do giá quá cao. Bên cạnh đó, việc thiếu tiến triển trong nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường qua khu vực Biển Đen cũng hỗ trợ giá lúa mì.

Thị trường đường, cà phê và ca cao thế giới

Giá đường thô giao dịch kỳ hạn trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng trong phiên 2/10, tiến sát ngưỡng 20 xu/pound, khi lo ngại về sản lượng toàn cầu khiến thị trường định giá theo kịch bản thiếu hụt nguồn cung trong niên vụ tới. Cùng xu hướng, giá cà phê và ca cao cũng tăng.

Cụ thể, giá đường thô chốt phiên tăng 0,99 xu (5,2%), lên 19,93 xu/pound, sau khi có thời điểm chạm đỉnh 18 tháng ở mức 19,96 xu/pound (1 pound = 0,4535 kg). Giá hợp đồng giao ngay đã tăng 7,7% trong tuần này, khi giới thương nhân tập trung vào triển vọng sản lượng xấu đi, bất chấp nguồn cung hiện tại vẫn dồi dào. Trong khi đó, giá đường trắng tăng 4,8%, lên 531,50 USD/tấn.

Sản lượng đường của Brazil đã giảm 41,6% trong nửa đầu tháng 9, do mưa tiếp tục làm gián đoạn hoạt động đồng ruộng cũng như hoạt động tại các cảng.

Ngân hàng Commerzbank của Đức cho biết triển vọng niên vụ 2026-2027 đã xấu đi đáng kể. Ngân hàng này cho rằng ngoài giá dầu tăng, lo ngại về vụ thu hoạch sắp tới do hiện tượng thời tiết El Nino đã trở thành yếu tố chi phối chính. Ngân hàng lưu ý El Nino dự kiến sẽ ảnh hưởng tới vụ mùa của cả 3 nước sản xuất đường hàng đầu là Brazil, Ấn Độ và Thái Lan, trong khi vụ mùa sắp tới của EU cũng có khả năng chịu thiệt hại nặng từ đợt hạn hán mùa hè này. Ngân hàng cho rằng nếu điều kiện thời tiết bất lợi này tiếp diễn, giá nhiều khả năng sẽ còn tăng thêm.

Trên thị trường cà phê, giá cà phê arabica chốt phiên tăng 0,5 xu (0,2%), lên 2,8875 USD/pound, tăng 3,6% tính chung cả tuần. Lo ngại về chất lượng do mưa lớn bất thường liên quan tới El Nino tại Brazil đã hỗ trợ giá cà phê arabica trong ngắn hạn.Thị trường cũng đang trong trạng thái bán quá mức về mặt kỹ thuật, sau đợt giảm sâu từ các mức đỉnh thiết lập cuối tháng 8. Giá cà phê robusta cũng tăng 0,6%, lên 3.469 USD/tấn.

Tuy nhiên, về triển vọng của giá mặt hàng này, ngân hàng Rabobank của Hà Lan cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, với dự đoán nguồn cung cà phê sẽ gia tăng trên các sàn giao dịch vào tháng 11 và 12.

Trên thị trường ca cao, giá ca cao tại New York chốt phiên tăng 289 USD (5,4%), lên 5.670 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tháng là 5.051 USD/tấn trong phiên 1/10. Giá ca cao tại London tăng 5,1 bảng Anh, lên 4.239 bảng Anh/tấn.

Rabobank cho biết vẫn giữ quan điểm bi quan về giá ca cao, khi tỷ lệ tồn kho trên tiêu thụ của niên vụ 2025-2026 ước tính ở mức cao thứ hai kể từ niên vụ 2011-2012, và mức dư cung của niên vụ 2025-2026 đủ để bù đắp cho khả năng thiếu hụt của niên vụ 2026-2027.