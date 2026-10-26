Giả gái trên ứng dụng hẹn hò, dụ nạn nhân vào homestay để trộm điện thoại

Ngày 26/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21/10/2026, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N. (SN 2007, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max, trị giá khoảng 6 triệu đồng, tại một cơ sở lưu trú trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét và xác định Nguyễn Huy Hoàng là đối tượng liên quan đến vụ việc.

Chưa đầy 24 giờ sau, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Phú Diễn đã triệu tập Hoàng đến trụ sở để đấu tranh, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng sử dụng ứng dụng hẹn hò ẩn danh trên mạng xã hội, đăng tải hình ảnh bản thân được hóa trang thành một cô gái trẻ xinh đẹp, quyến rũ nhằm thu hút người khác giới.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận đã thuê một căn homestay, thuê người trang điểm, hóa trang thành phụ nữ, sau đó chụp ảnh đăng tải lên ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm người làm quen.

Ngày 19/10, anh N. kết nối với tài khoản của Hoàng qua ứng dụng hẹn hò. Sau khi làm quen, Hoàng chủ động thuê phòng tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Phú Diễn, hẹn anh N. đi ăn uống rồi rủ về phòng.

Trong quá trình gặp gỡ, với mục đích chiếm đoạt tài sản, Hoàng đã chuốc rượu khiến anh N. say, mất cảnh giác.

Lợi dụng tình trạng này, rạng sáng 20/10, Hoàng lén lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của anh N. rồi rời đi.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hoàng mang chiếc điện thoại bán lấy 5,5 triệu đồng và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.