Giả gái, rủ hẹn hò với nam giới để nẫng tài sản

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh và xác định Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2005, quê Hải Phòng) có liên quan đến vụ việc và triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai, sử dụng mạng xã hội, giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen với anh L.P.N. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ, ngày 19-10, Hoàng thuê phòng tại homestay ở phường Phú Diễn và hẹn anh N. đi ăn uống. Sau đó, đối tượng mời anh N. về phòng đã thuê.

Lợi dụng anh N. say rượu, rạng sáng 20-10, Hoàng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max màu đen của anh N rồi rời đi và bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng.

Công an phường Phú Diễn đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.