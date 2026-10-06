Giá gà bấp bênh, cần liên kết để ổn định sản xuất

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên tư vấn, hỗ trợ người chăn nuôi gà.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, cho biết giá gà trên địa bàn biến động theo xu hướng chung của thị trường. Sau hơn 2 tháng giảm trong tháng 7 và 8-2026, giá gà bắt đầu phục hồi từ đầu tháng 9 và hiện cao hơn khoảng 10 nghìn đồng/kg so với mức thấp nhất.

Khảo sát thực tế tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, chúng tôi được biết tại thời điểm giá gà xuống thấp nhất, gà đồi Tân Khánh chỉ còn khoảng 52 nghìn đồng/kg, giảm 20 nghìn đồng/kg; gà màu nuôi chuồng kín khoảng 43 nghìn đồng/kg, giảm 15 nghìn đồng/kg; gà lông trắng khoảng 30 nghìn đồng/kg, giảm hơn 10 nghìn đồng/kg.

Còn tại xã Phú Lương, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, xóm Làng Cọ, cho biết giá gà thương phẩm thường xuyên biến động. Gia đình bà nuôi gà màu chuồng kín, có thời điểm giá xuống 35-36 nghìn đồng/kg rồi tăng lên 45-46 nghìn đồng/kg, trong khi theo tính toán của gia đình, giá phải đạt khoảng 50 nghìn đồng/kg mới có công.

Không chỉ giá bán giảm, thị trường chững lại, khó bán, khiến thời gian nuôi của nhiều hộ cũng kéo dài. Thêm vào đó, từ đầu năm 2026 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng từ 15-25 nghìn đồng/bao, khiến chi phí tăng cao.

Đánh giá nguyên nhân giá gà biến động, ông Nguyễn Quốc Huy cho rằng giá gà chịu tác động tổng hợp của quan hệ cung - cầu, sản lượng, quy mô đàn, sức mua và khả năng tiêu thụ tại từng thời điểm. Khi nguồn cung tăng trong khi sức mua chưa tăng tương ứng, giá có xu hướng giảm. Ngược lại, khi nguồn cung được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu, giá có xu hướng phục hồi.

Ông Nguyễn Lương Ngọc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Lương, nhận định: Việc siết chặt quản lý các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép, hoạt động vận chuyển gia cầm, thịt gia cầm cũng ảnh hưởng nhất định đến chuỗi cung ứng thực phẩm và ảnh hưởng đến giá gà thịt.

Giá gà giảm trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng khiến nhiều người chịu lỗ.

Trước diễn biến giá gà giảm, ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương theo dõi quy mô đàn, sản lượng, giá cả và tình hình tiêu thụ; đồng thời khuyến cáo người dân không tăng đàn ồ ạt, chủ động điều chỉnh quy mô sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Người chăn nuôi cũng được hướng dẫn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng, kiểm soát con giống, thức ăn và nguồn nước nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Tuy nhiên, về lâu dài, việc kiểm soát quy mô đàn hay giảm chi phí mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Điều quan trọng hơn là tổ chức lại sản xuất và xây dựng mối liên kết giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp, cơ sở giết mổ, chế biến và hệ thống phân phối. Việc này có thể giúp cắt giảm chi phí trung gian, kiểm soát dịch bệnh, chia sẻ rủi ro trước biến động giá và tạo đầu ra ổn định hơn.

Thái Nguyên hiện có hơn 1.600 trang trại chăn nuôi với quy mô đa dạng, gồm 80 trang trại quy mô lớn, 758 trang trại quy mô vừa và 762 trang trại quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi đang tạo thêm điều kiện để hình thành, mở rộng các mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.