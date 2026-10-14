Giá euro xuống dưới 30.000 đồng, thấp nhất 1,5 năm

Vietcombank đang niêm yết giá mua mỗi euro quanh 28.500 đồng, còn bán ra hơn 29.700 đồng. Đây là mức thấp nhất từ giữa tháng 5/2025 đến nay. Tùy thời điểm và phương thức quy đổi, tỷ giá tại những ngân hàng quốc doanh còn lại (Agribank, BIDV, VietinBank) chênh lệch từ vài chục đến vài trăm đồng.

Không chỉ vậy, ngưỡng 30.000 đồng của cặp tỷ giá EUR/VND bị phá vỡ cách đây một tuần và nhiều khả năng chưa thể lấy lại trong ngắn hạn. Một số ngân hàng tư nhân như HDBank, Techcombank, Eximbank... còn giao dịch dưới ngưỡng này từ đầu tháng 10.

Trên thị trường tự do, các đại lý thu đổi ngoại tệ ở trung tâm Tp.HCM đang mua bán mỗi euro quanh 28.600 - 29.700 đồng, chênh lệch không nhiều so với kênh chính thức.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia của ngân hàng JPMorgan, trong đó có bà Meera Chandan, dự báo euro vẫn còn có thể giảm tiếp, nhất là khi so với franc Thụy Sĩ và yên Nhật.

Trước đợt điều chỉnh mạnh, có thời điểm euro được các nhà băng và thị trường tự do bán ra hơn 32.100 đồng. Tỷ giá hiện tại giảm 6% so với đầu năm và thấp hơn khoảng 7% so với vùng đỉnh thiết lập tháng 9/2025.

Cặp tỷ giá EUR/VND đi xuống theo đà giảm của EUR/USD. Mỗi euro hiện đổi được 1,116 USD, thấp nhất khoảng 17 tháng qua.

Áp lực ban đầu đến từ chênh lệch lãi suất. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều đang tăng lãi suất, nhưng Fed đi nhanh hơn với lãi suất mục tiêu 3,75-4%, còn ECB là 2,5%. Trong khi thị trường đặt cược Fed tăng thêm trong năm nay, kỳ vọng với ECB lại giảm. Khi chênh lệch càng lớn, sức hút sang đồng bạc xanh mạnh hơn và dòng tiền rời euro càng nhiều.

Lo ngại Pháp khó kiểm soát khoản nợ công đang khiến nhà đầu tư quốc tế bán tháo trái phiếu nước này. Theo Bloomberg, một số quỹ chuyên đầu tư lướt sóng ở châu Á đã bán mạnh đồng euro để đổi lấy USD. Lực cung làm giá euro đi xuống và khi chạm một số ngưỡng nhất định, những lệnh khác được kích hoạt tự động, khiến áp lực bán mạnh hơn.