Giá đường thế giới phục hồi sau đợt giảm mạnh trong tuần giao dịch trước. Ảnh minh họa: IFC/Furan

Giá đường phục hồi sau đợt bán tháo

Theo dữ liệu thị trường của Czarnikow (CZ), kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, giá đường thô No.11 giao tháng 3/2027 trên sàn ICE Futures US tăng 0,58 US cent/pound, tương đương 3,41%, lên 17,61 US cent/pound.

Các hợp đồng giao xa cũng đồng loạt tăng giá. Đường thô giao tháng 5/2027 tăng 0,62 US cent/pound, lên 16,99 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7/2027 tăng lên 16,62 US cent/pound.

Trên sàn ICE Europe, giá đường trắng giao tháng 3/2027 tăng 14,5 USD/tấn, lên 502,4 USD/tấn, tương đương mức tăng gần 3%.

Hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2027 tăng 15,5 USD/tấn, lên 503,5 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 8/2027 cũng tăng 15,6 USD/tấn, lên 499,1 USD/tấn.

Đây là phiên phục hồi đáng kể sau khi thị trường đường thế giới trải qua đợt bán mạnh trong hai phiên cuối tuần trước.

GIÁ ĐƯỜNG THẾ GIỚI

Chốt phiên giao dịch 23/11/2026

Nguồn: Czarnikow (CZ), dữ liệu giá thanh toán ICE Futures US và ICE Europe ngày 23/11/2026.

Lực mua trở lại thị trường kỳ hạn

Theo Czarnikow, hoạt động mua bù vị thế bán của giới đầu tư là một trong những yếu tố hỗ trợ giá đường trong phiên đầu tuần.

Hợp đồng đường thô giao tháng 3/2027 có thời điểm tăng lên 17,76 US cent/pound trước khi thu hẹp mức tăng vào cuối phiên. Trong khi đó, giá đường trắng cùng kỳ hạn có lúc đạt 505,3 USD/tấn.

Đà tăng cũng tạo cơ hội cho các nhà máy đường tại Brazil thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro giá. Đồng real suy yếu so với USD góp phần thúc đẩy hoạt động bán hàng của các nhà sản xuất nước này.

Trước phiên phục hồi, giá đường thô No.11 đã giảm từ khoảng 18,1 US cent/pound vào đầu tuần trước xuống vùng 17 US cent/pound khi kết thúc phiên ngày 20/11.

Dữ liệu vị thế giao dịch tính đến ngày 17/11 cho thấy giới đầu cơ giảm khoảng 4.900 hợp đồng mua ròng, đưa tổng vị thế mua ròng xuống còn 117.700 hợp đồng.

Dù giá đường trắng đã lấy lại mốc 500 USD/tấn, thị trường vẫn chưa bù đắp toàn bộ mức giảm của tuần trước.