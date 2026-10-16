Giá đường tăng, đồng giảm mạnh

Chỉ số MXV-Index kết phiên ở 2.928 điểm, giảm 0,27%. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index kết phiên ở 2.928 điểm, giảm 0,27%. Giá đường tiếp tục tăng, hiện cao hơn 120-140 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước. Đường thô kỳ hạn tháng 3 tăng 1,4%, lên 465,8 USD/tấn; đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 1,1%, đạt 561,1 USD/tấn.

Diễn biến giá đường kỳ hạn. Nguồn: MXV

Tại Brazil, mưa lớn bất thường ở vùng Trung Nam khiến đất canh tác ngập úng, gián đoạn thu hoạch và cản trở xuất khẩu.

Nguồn cung còn chịu sức ép từ Ấn Độ khi lượng mưa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 thấp hơn trung bình 12,6%, mức thấp nhất 11 năm.

Giá dầu tăng cũng tạo động lực để các nhà máy Brazil ưu tiên sản xuất ethanol; tỷ lệ mía dành cho ethanol đến giữa tháng 8 đạt 53,8%, tăng 6 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong nước, đường RS An Khê được chào bán quanh 19.400 đồng/kg, đường RE Gia Lai ở mức 20.200 đồng/kg tại kho. Nhu cầu tiêu thụ còn chậm; tại Chợ Lớn, đường tiểu ngạch giao dịch nhỏ lẻ với giá 19.500-19.700 đồng/kg.

Diễn biến giá đồng Comex kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Trái chiều với đường, giá đồng COMEX giảm 1,56%, xuống 14.454 USD/tấn, nối dài chuỗi suy yếu sang phiên thứ 3.

Tại Mỹ, chỉ số giá sản xuất tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tăng 0,8% so với tháng trước, làm giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ và hỗ trợ USD lên mức cao nhất 18 tháng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến giá đồng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Ở Trung Quốc, các nhà máy hạ nguồn hạn chế mua đồng do chưa chấp nhận mặt bằng giá cao. Tồn kho đồng cathode tại các khu vực tiêu thụ chính tăng 12.100 tấn trong một tuần, lên 110.000 tấn tính đến ngày 15-10, khiến người bán phải giảm giá để chốt đơn.

Theo bà Đào Thị Linh, đại diện Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh (HCT), nhịp hồi của đồng chưa đủ cơ sở xác nhận xu hướng tăng. Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và tồn kho gia tăng, giá đồng có thể tiếp tục chịu sức ép.