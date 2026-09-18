Theo đó, đà giảm hai phiên liên tiếp của giá dầu kéo theo giá ethanol đi xuống, làm mất dần lợi thế cạnh tranh của nhiên liệu sinh học. Diễn biến này thúc đẩy các nhà máy chuyển hướng ưu tiên ép mía để sản xuất đường, qua đó gia tăng nguồn cung tiềm năng và tạo áp lực giảm lên giá đường trong ngắn hạn.

Về nhu cầu, áp lực điều chỉnh xuất hiện khi khối lượng giao nhận hợp đồng đường trắng London tháng 10, đáo hạn ngày 15/9, tăng vọt 91% so với cùng kỳ, đạt 499.350 tấn - thuộc nhóm những kỳ giao nhận tháng 10 lớn nhất từng được ghi nhận. Quy mô giao nhận lớn cho thấy lượng đường sẵn sàng giao vẫn dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ thực tế chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng hàng này, qua đó làm suy yếu kỳ vọng tăng giá và thúc đẩy hoạt động chốt lời trên thị trường.

Giá đường giảm mạnh trước sức ép từ giá dầu. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, áp lực bán còn đến từ vị thế mua ròng của nhóm đầu cơ trên sàn New York khi tăng lên mức kỷ lục gần 3 năm, đạt 160.551 hợp đồng tính đến ngày 8/9, theo COT. Lượng mua ròng quá lớn khiến thị trường đặc biệt nhạy cảm với các nhịp điều chỉnh: khi giá có dấu hiệu đảo chiều, hoạt động chốt lời và thanh lý vị thế có thể nhanh chóng gia tăng, tạo lực bán kỹ thuật mạnh trong ngắn hạn dù triển vọng nguồn cung vẫn thâm hụt.

Tại Brazil, sản lượng vùng Trung Nam nửa cuối tháng 8 giảm 4,8% xuống 3,72 triệu tấn, cùng với mưa lớn kéo dài làm chậm tiến độ thu hoạch, xay xát hơn 20% và giảm chất lượng mía (ATR). Trong khi đó, tại Ấn Độ, lượng mưa gió mùa tính đến 16/9 thiếu hụt 15%, đe dọa năng suất vụ mới. Đồng thời, việc miễn thuế nhập khẩu 1 triệu tấn đường thô đến 31/10 cho thấy nguồn cung nội địa đang chịu áp lực lớn, trực tiếp siết chặt dư địa xuất khẩu của quốc gia này.

Tại thị trường nội địa, khu vực phía Nam và miền Tây ghi nhận diễn biến khá ảm đạm, với sức mua bán trầm lắng trên cả hai phân khúc.

Đối với đường tiểu ngạch, giá đường Thái Lan liên tục sụt giảm qua từng ngày, hiện dao động quanh mức 18.600 - 18.800 đồng/kg, giao tận nơi tại Sài Gòn và miền Tây.

Trong khi đó, ở phân khúc đường nhà máy, dù một số thương mại đã chủ động hạ giá chào bán đường An Khê xuống còn 19.500 - 19.800 đồng/kg, tùy số lượng và giao dịch, mức giá này nhìn chung vẫn neo ở ngưỡng cao so với đà giảm nhanh của đường tiểu ngạch. Sự chênh lệch về giá khiến đường nhà máy khó cạnh tranh, trực tiếp làm thanh khoản toàn thị trường rơi vào trạng thái đình trệ và vắng bóng người mua.

Nhìn chung, trong ngắn hạn giá đường đang chịu áp lực từ ba yếu tố: giá dầu suy yếu, tín hiệu nhu cầu chưa tích cực và hoạt động chốt lời. Dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, giá đường trung hạn vẫn được nâng đỡ nhờ rủi ro thu hẹp nguồn cung tại các trung tâm sản xuất lớn, hạn chế nguy cơ dư cung toàn cầu.