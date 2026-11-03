Giá DRAM tăng gần gấp đôi do làn sóng AI

Theo thống kê, giá các loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) đã tăng lên mức gần gấp đôi so với cuối năm ngoái, khi các nhà sản xuất ưu tiên cung ứng dòng chip chủ lực này cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trung tâm dữ liệu, thay vì các sản phẩm phổ thông như máy tính cá nhân (PC).

DRAM được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong nhiều thiết bị, từ máy tính và điện thoại thông minh đến máy chủ AI trong trung tâm dữ liệu. Ba nhà cung cấp Samsung Electronics và SK Hynix ở Hàn Quốc, và Micron Technology ở Mỹ đang chi phối thị trường DRAM toàn cầu khi chiếm tổng cộng khoảng 90% thị phần.

Giá bán sỉ được đàm phán hàng tháng hoặc hàng quý giữa các nhà sản xuất bộ nhớ và người mua. Đối với DRAM DDR5 sử dụng trong máy tính cá nhân và máy chủ, giá bán sỉ cho chip 16 gigabit ổn định ở mức khoảng 47,50 USD/đơn vị vào tháng 8 và khoảng 50 USD vào tháng 9. Tính đến tháng 9, giá cả đã tăng liên tục trong 9 tháng, đạt mức gấp đôi so với cuối năm 2025.

Ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn đang ưu tiên vận chuyển hàng hóa đến các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ, những đơn vị đang đẩy mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu, khiến nguồn cung các mặt hàng thông dụng như máy tính trở nên khan hiếm.

Việc tập trung vào các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn xuất phát từ lợi nhuận. Các máy chủ AI được triển khai trong trung tâm dữ liệu sử dụng các sản phẩm bộ nhớ tiên tiến như bộ nhớ băng thông cao (HBM), được ghép từ nhiều chip DRAM. Ngày 28/10, SK Hynix, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực HBM cho biết, lợi nhuận ròng hợp nhất của họ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 đã tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành tại một công ty thương mại điện tử Nhật Bản cho biết: “Nếu chúng ta phản đối mức giá mà các nhà sản xuất DRAM đề xuất, chúng ta sẽ không thể đảm bảo nguồn cung. Chúng tôi đang mua sản phẩm với mức giá được chào bán để đảm bảo duy trì nguồn cung ổn định”. Một Giám đốc điều hành tại một công ty thương mại khác cho biết: “Chúng tôi thậm chí còn đang gặp khó khăn trong việc phân bổ nguồn cung cho các khách hàng hiện có, và chúng tôi đang từ chối bất kỳ khách hàng mới nào”.

Do nguồn cung hàng hóa nói chung không đáp ứng kịp nhu cầu, một số nhà sản xuất DRAM đã trì hoãn việc báo giá và đàm phán.

Quan điểm phổ biến trên thị trường là nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng khi việc ứng dụng AI ngày càng phổ biến, cho thấy giá cả có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, chi phí bộ nhớ tăng cao đã và đang ảnh hưởng đến việc sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh. Theo khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp Điện tử và Công nghệ Thông tin Nhật Bản, lượng máy tính cá nhân xuất xưởng tại Nhật Bản đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9.

Theo đại diện của một nhà sản xuất máy tính cá nhân cho biết: “Chúng tôi dự đoán thị trường DRAM sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn cho người mua ngay cả đến năm 2027. Chúng tôi muốn tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp DRAM để giảm thiểu tác động đến sản xuất và vận chuyển máy tính cá nhân”.