Giá đồng và đường cùng lao dốc

Chỉ số MXV-Index giảm hơn 1% về 2.783 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chốt phiên, giá đồng kỳ hạn tháng 12 trên sàn CME giảm 2,52%, xuống 14.114 USD/tấn, thấp nhất gần 2 tuần. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME giảm 2,15%, còn 14.036 USD/tấn. Áp lực đến từ nợ doanh nghiệp tăng, kỳ vọng lãi suất tăng và lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI).

Lạm phát Mỹ tiếp tục nóng lên, trong khi giá dầu tăng làm gia tăng áp lực giá, thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). FED giữ nguyên lãi suất 3,75%-4% cuối tháng 10, nhưng thị trường vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 12.

Diễn biến giá đồng. Nguồn: MXV

Bên cạnh đó, năm tập đoàn Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon và Oracle cam kết tổng cộng hơn 3.000 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu. Quy mô đầu tư lớn, dòng tiền tự do suy giảm và phát hành nợ tăng làm dấy lên nghi ngại về hiệu quả đầu tư AI, thúc đẩy nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản rủi ro.

Nguồn cung vẫn có yếu tố hỗ trợ khi sản lượng khai thác đồng tại Chile trong quý III xuống thấp nhất ít nhất hai thập kỷ.

Bà Đào Thị Linh, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư HCT cho biết, tồn kho LME tăng, song đồng cô đặc vẫn khan hiếm và nhu cầu thị trường Trung Quốc còn tích cực.

Diễn biến giá đường. Nguồn: MXV

Trong khi đó, giá đường thô kỳ hạn tháng 3 giảm 3,8%, xuống 404,1 USD/tấn, thấp nhất gần 5 tuần. Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 1,8%, còn 500,2 USD/tấn, thấp nhất 3 tháng.

Áp lực chủ yếu đến từ nguồn cung Ấn Độ cải thiện. Tính đến ngày 31-10, nước này sản xuất khoảng 845.000 tấn đường, gấp hơn 8 lần cùng kỳ năm trước; 132 nhà máy đã hoạt động, so với 31 nhà máy. Bang Maharashtra đóng góp khoảng 720.000 tấn từ 9,1 triệu tấn mía.

Bên cánh đó, đồng Real Brazil suy yếu 0,74%, lên 5,49 Real/USD đã khuyến khích xuất khẩu trong khi các quỹ giảm vị thế mua ròng 10,1%, còn 237.711 hợp đồng.

Trong nước, ngày 3-11, giá đường tương đối ổn định. Đường RS Sơn La được chào bán khoảng 19.300 đồng/kg; đường trắng và đường vàng Lam Sơn ở mức 19.200 đồng/kg. Tại miền Nam, đường hạt trung Sóc Trăng và Trà Vinh dao động 20.100-20.200 đồng/kg, giao dịch chậm.