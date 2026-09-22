Giá đồng tăng phiên thứ 6 liên tiếp, áp sát đỉnh lịch sử

Giá đồng lên 14.770 USD/tấn

Theo Reuters, lúc 9h30 GMT ngày 22/9, tương đương 16h30 giờ Việt Nam, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn Kim loại London (LME) tăng 0,7%, lên 14.770 USD/tấn. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của kim loại này, sau khi tăng khoảng 1% trong phiên trước.

Công nhân vận hành cần cẩu tại dây chuyền sản xuất dây đồng của Pakistan Cables ở Karachi. Ảnh: Akhtar Soomro/Reuters.

Mặt bằng giá hiện tại đang tiến sát mức cao kỷ lục 14.875 USD/tấn được thiết lập ngày 10/9. Với mức 14.770 USD/tấn, đồng chỉ còn thấp hơn đỉnh khoảng 105 USD/tấn, tương đương khoảng 0,7%.

Từ đầu năm đến nay, giá đồng LME đã tăng khoảng 18%. Reuters cho biết một trong những yếu tố tác động đáng kể tới thị trường trong năm nay là dòng kim loại chuyển mạnh về Mỹ trong bối cảnh giới giao dịch theo dõi khả năng nước này áp thuế đối với đồng tinh luyện nhập khẩu.

Tại Trung Quốc, hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) cũng tăng 1,2%, lên 111.320 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 16.616 USD/tấn.

Đà đi lên của đồng diễn ra trong bối cảnh phần lớn kim loại cơ bản trên LME tăng giá. Nickel tăng 1,3% lên 16.525 USD/tấn, kẽm tăng 0,5% lên 3.944 USD/tấn, chì tăng 0,2% lên 1.940 USD/tấn và thiếc tăng 0,2% lên 54.030 USD/tấn. Riêng nhôm giảm 0,2%, còn 3.261 USD/tấn.

Nguồn cung tại Trung Quốc thắt chặt

Một trong những động lực chính hỗ trợ giá đồng hiện nay đến từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới.

Công nhân di chuyển các cuộn thanh đồng trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy Wellascent ở Ganzhou, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 14/8/2025. Ảnh: Florence Lo/Reuters.

Theo Reuters, lượng đồng tồn kho tại các kho do SHFE theo dõi đã giảm khoảng 70% kể từ đầu tháng 6. Trong khi đó, nhu cầu mua nguyên liệu tăng lên khi các doanh nghiệp Trung Quốc chuẩn bị cho các kỳ nghỉ cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Dữ liệu của Shanghai Metals Market (SMM) cũng cho thấy nguồn cung vật chất tại thị trường Trung Quốc đang khá hạn chế. Tính đến ngày 21/9, tồn kho xã hội đồng cathode tại Thượng Hải ở mức khoảng 43.900 tấn. Một phần đồng nhập khẩu về Trung Quốc được đưa thẳng tới các doanh nghiệp chế biến thay vì vào kho, khiến lượng hàng có thể giao ngay trên thị trường tiếp tục ở mức thấp.

SMM cho biết tồn kho đồng tại các khu vực chủ chốt của Trung Quốc đến ngày 21/9 giảm 14.500 tấn so với tuần trước, xuống còn 74.800 tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tồn kho thấp hơn khoảng 65.300 tấn.

Cùng với tồn kho giảm, hoạt động tích trữ trước kỳ nghỉ cũng đang đẩy nhu cầu trên thị trường giao ngay lên cao. Tại Thượng Hải, mức premium đối với đồng cathode ngày 21/9 dao động 750 - 900 nhân dân tệ/tấn, bình quân 825 nhân dân tệ/tấn, tăng 90 nhân dân tệ/tấn so với phiên trước.

Đối với đồng nhập khẩu, SMM ghi nhận mức premium bình quân đối với hàng có chứng từ kho ở 119 USD/tấn. Diễn biến này tiếp tục phản ánh nhu cầu đối với nguồn hàng vật chất tại Trung Quốc trong giai đoạn trước kỳ nghỉ.

Giá cao tạo lực cản cho đà tăng

Dù giá đồng đang tiến sát vùng kỷ lục, thị trường vẫn đối mặt một số yếu tố có thể hạn chế đà tăng.

Đồng USD mạnh lên đang tạo sức ép nhất định đối với các kim loại được định giá bằng USD. Bên cạnh đó, mặt bằng giá đồng đã ở vùng rất cao, làm gia tăng khả năng các nhà sản xuất và bên nắm giữ hàng tại Trung Quốc tăng bán khi giá tiếp tục đi lên.

Các tấm đồng cathode xếp thành từng chồng. Nguồn: Reuters.

Reuters dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng điều kiện thị trường vật chất tại Trung Quốc hiện vẫn hỗ trợ giá, với ba yếu tố chính là tồn kho giảm, nhu cầu tích trữ theo mùa và nguồn hàng giao ngay hạn chế. Tuy nhiên, mức giá cao và những bất định liên quan đến chính sách thương mại vẫn là yếu tố thị trường phải theo dõi.

Trong những phiên tới, diễn biến tồn kho và nhu cầu thực tế tại Trung Quốc sau đợt tích trữ trước kỳ nghỉ sẽ là những chỉ báo quan trọng đối với giá đồng.

Ở mức 14.770 USD/tấn ghi nhận chiều 22/9, kim loại đỏ chỉ còn cách đỉnh lịch sử 14.875 USD/tấn khoảng 105 USD. Chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp đưa đồng trở thành một trong những mặt hàng đáng chú ý trên thị trường hàng hóa thế giới thời điểm này.