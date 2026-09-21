Tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu đồng vẫn ở mức cao khi thị trường tiếp tục quan tâm đến khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với đồng tinh chế. Kỳ vọng về chính sách thuế đã thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh đưa đồng vào Mỹ, qua đó làm thu hẹp lượng đồng sẵn có tại các thị trường khác. Theo Reuters, Mỹ đã nhập khẩu 885.000 tấn đồng trong nửa đầu năm 2026. Từ đầu năm, giá đồng COMEX đã tăng khoảng 18%.

Dòng đồng đổ về Mỹ cũng gây sức ép lên hệ thống kho bãi và logistics. Cảng New Orleans - một trong những cửa ngõ quan trọng đối với kim loại nhập khẩu và là nơi tập trung lượng lớn đồng thuộc hệ thống kho được CME Group chấp thuận cho giao dịch COMEX - đang gần kín công suất. Khoảng 100.000 tấn đồng từ châu Phi và Nam Mỹ dự kiến tiếp tục cập cảng trong tháng 9 và tháng 10.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường lại đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu cho hoạt động luyện đồng. Phí xử lý và tinh luyện giao ngay (TC) đối với tinh quặng đồng nhập khẩu do Mysteel theo dõi giảm xuống -224,47 USD/tấn khô vào ngày 18/9, thấp hơn 12,97 USD/tấn khô so với phiên trước. Mức TC âm sâu phản ánh nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt, đồng thời gây sức ép lên biên lợi nhuận của các nhà máy luyện đồng.

Giá đồng tăng hơn 2%, nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt. Ảnh: TL.

Trong khi đó, nhu cầu đồng tại Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện khi bước vào giai đoạn tiêu thụ cao điểm. Mức chênh lệch giá đồng nhập khẩu tại Yangshan tăng lên 121 USD/tấn vào ngày 17/9, cao nhất kể từ tháng 10/2022, từ mức 85 USD/tấn vào cuối tuần trước. Đây là một trong những chỉ báo cho thấy lực mua đồng vật chất tại Trung Quốc đang cải thiện.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin tức, Công ty cổ phần Hitech Finance, đà phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc đang là yếu tố nâng đỡ giá đồng rõ nét nhất ở thời điểm hiện tại, dù thị trường vẫn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Fed và những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

“Việc phí bảo hiểm Yangshan tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2022 cho thấy lực mua thực tế đang quay trở lại sau khi giá đồng điều chỉnh từ vùng đỉnh” - bà Hiền phân tích.

Bà Hiền nhận định, về dài hạn, nhu cầu đồng vẫn được thúc đẩy bởi đầu tư vào hạ tầng điện, năng lượng tái tạo và sự mở rộng nhanh của các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, những gián đoạn tại các mỏ lớn đang đặt ra câu hỏi về khả năng nguồn cung khai thác tăng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu trong những năm tới.

Tuy nhiên, chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là biến số lớn đối với thị trường đồng. Việc Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thuế đối với đồng tinh luyện có thể khiến chênh lệch giá giữa thị trường Mỹ và London tiếp tục biến động. Nếu Mỹ áp thuế, hoạt động đưa đồng vào thị trường Mỹ trước thời điểm chính sách có hiệu lực có thể gia tăng, qua đó tiếp tục làm thay đổi phân bổ nguồn cung giữa các khu vực. Reuters cũng cho rằng, chính kỳ vọng về thuế đã làm dòng đồng chuyển hướng mạnh vào Mỹ trong năm nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, quyết định nâng lãi suất của Fed trong tuần qua tạo thêm sức ép lên giá đồng. Lãi suất Mỹ cao hơn có thể kéo chi phí vốn trên thị trường quốc tế đi lên, khiến việc huy động vốn cho các dự án công nghiệp trở nên đắt đỏ hơn, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu đồng. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cao cũng gây sức ép lên các mặt hàng định giá bằng USD.