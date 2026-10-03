Giá đồng neo vùng cao, nguồn cung nguyên liệu ngày càng căng

Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất sản phẩm đồng ở Ganzhou, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Giá đồng vẫn quanh 14.300 USD/tấn

Thị trường đồng thế giới bước vào tháng 10 với diễn biến giằng co.

Trong phiên 2/10, giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn Kim loại London (LME) có thời điểm tăng khoảng 0,3%, lên 14.289 USD/tấn. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 2% so với cuối tuần trước.

Trên thị trường hàng hóa kỳ hạn, giá đồng dao động quanh 6,49 USD/pound. So với một tháng trước, giá giảm nhẹ, nhưng vẫn cao hơn khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 9, kim loại này từng lập mức cao khoảng 6,85 USD/pound.

Như vậy, sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá đồng vẫn duy trì ở vùng cao.

Đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu ở mức cao và những tín hiệu chưa đồng đều từ hoạt động công nghiệp Trung Quốc đang tạo sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, yếu tố nguồn cung tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ đáng kể đối với giá đồng.

Hoạt động khai thác tại mỏ đồng Escondida ở Chile - mỏ đồng lớn nhất thế giới.Ảnh tư liệu.

Nguồn cung từ các mỏ lớn chịu sức ép

Chile - quốc gia khai thác đồng lớn nhất thế giới - đang ghi nhận mức sụt giảm sản lượng.

Số liệu mới nhất cho thấy sản lượng đồng của Chile trong tháng 8 giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nguy cơ gián đoạn lao động tại Escondida, mỏ đồng lớn nhất thế giới, khiến thị trường tiếp tục theo dõi sát khả năng nguồn cung bị ảnh hưởng.

Tại Trung Quốc, lượng đồng tồn kho trong hệ thống kho được Sàn Giao dịch kỳ hạn Thượng Hải theo dõi giảm còn 38.744 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

Áp lực lớn hơn nằm ở nguồn tinh quặng đầu vào. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 60% sản lượng đồng cathode toàn cầu, nhưng các nhà máy luyện kim đang gặp khó trong việc bảo đảm nguyên liệu. Theo các tổ chức phân tích, sản lượng đồng tinh luyện của nước này trong năm 2026 có thể chỉ tăng khoảng 3-3,4%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,4% của năm 2025.

Một số nhà máy luyện đồng tại Trung Quốc dự kiến bảo dưỡng trong tháng 10 và tháng 11, có thể làm giảm khoảng 80.000 tấn sản lượng.

Trong khi đó, công suất luyện vẫn được mở rộng. Nhu cầu nguyên liệu vì vậy tăng lên trong bối cảnh nguồn cung từ các mỏ lớn như Escondida, Las Bambas hay El Teniente chưa thực sự ổn định.

Việc Trung Quốc yêu cầu các cam kết về nguồn cung tinh quặng đồng trong quá trình xem xét thương vụ Anglo American - Teck Resources cũng cho thấy nguyên liệu đang trở thành vấn đề được quan tâm lớn trên thị trường.

Hoạt động tại một nhà máy luyện đồng ở Yantai, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Giá đồng quý IV khó giảm sâu

Thị trường đồng hiện chịu tác động đồng thời từ cả nguồn cung và nhu cầu.

Ở phía cung, sản lượng tại một số khu vực khai thác lớn suy giảm, tồn kho xuống thấp và nguồn tinh quặng tại Trung Quốc chưa dồi dào. Đây là những yếu tố có thể tiếp tục giữ giá đồng ở mức cao. CRU dự báo giá đồng trung bình trong quý IV khoảng 14.500 USD/tấn.

Ở chiều cầu, đồng vẫn là nguyên liệu quan trọng đối với lưới điện, xe điện, thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu. Nhu cầu đầu tư cho hạ tầng điện tiếp tục là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, giá trên 14.000 USD/tấn cũng khiến hoạt động mua vào trở nên thận trọng hơn, đặc biệt tại Trung Quốc. Trong những giai đoạn giá tăng nhanh, nhu cầu nhập khẩu kim loại vật chất của nước này thường có xu hướng chậm lại.

Diễn biến giá đồng trong những tháng cuối năm vì vậy sẽ phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất của Trung Quốc, khả năng phục hồi nguồn cung tại các mỏ lớn và biến động của đồng USD.

Sau khi lập đỉnh trong tháng 9, giá đồng đã điều chỉnh nhưng vẫn đứng ở vùng cao. Trong bối cảnh nguồn cung tinh quặng chưa được cải thiện rõ rệt, mốc 14.000 USD/tấn tiếp tục là vùng giá đáng chú ý của thị trường trong đầu quý IV.